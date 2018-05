NHL: Alexander Owetschkin mit Washington Capitals auf dem Weg ins Stanley-Cup-Finale

Play-offs in der NHL

Tampa Der russische Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin (32) ist seiner ersten Teilnahme am Stanley-Cup-Finale einen großen Schritt näher gekommen.

it den Washington Capitals feierte der Ausnahmestürmer im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL ein 6:2 bei Tampa Bay Lightning, das Team aus der US-Hauptstadt führt damit in der best-of-seven-Serie 2:0 und hat nun in zwei Heimspielen die Chance, alles klar zu machen.