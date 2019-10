Kantersieg gegen Winnipeg : Nationalspieler Kahun gewinnt mit Pittsburgh

Winnipeg Eishockey-Spieler Dominik Kahun blieb beim Spiel seiner Pittsburgh Penguins in der NHL gegen die Winnipeg Jets zwar ohne Tor, er konnte sich aber über eine deutlichen Sieg freuen. Auch ein anderer Deutscher hatte in der nordamerikanischen Liga Grund zur Freude.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL einen Kantersieg gefeiert. Das Team aus Pennsylvania gewann am Sonntag (Ortszeit) 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) bei den Winnipeg Jets. Der 24-jährige Kahun blieb ohne Tor oder Vorlage. Pittsburghs Zach Aston-Reese überzeugte mit zwei Toren (5. Minute/55.) und einer Vorlage. Für die Penguins war es der dritte Sieg in Serie.