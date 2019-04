Deutsche in der NHL : Grubauer in den Play-offs

Denver Leon Draisaitl stockt sein Torekonto weiter auf. Der Nationalspieler traf auch gegen die San Jose Sharks doppelt. Sein Nationalteam-Kollege Philipp Grubauer feierte ebenfalls.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist auch nach dem Play-off-Aus der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter in persönlicher Höchstform. Bei der 2:3-Niederlage im vorletzten Saisonspiel gegen die San Jose Sharks erzielte der 23-Jährige seine Saisontore 48 und 49 (3./24.). Damit hat Draisaitl nun 104 Scorerpunkte in der laufenden Hauptrunde auf dem Konto und ist Vierter in der Rangliste.

Grubauer, der gegen die Kanadier 34 der 36 Schüsse auf sein Tor parierte, hatte bereits in der vergangenen Saison mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen. In den Play-offs gesellt sich Grubauer nun zu seinen Landsmännern Dennis Seidenberg, Tom Kühnhackl und Thomas Greiss, die sich schon zuvor mit den New York Islanders qualifiziert hatten und in der Nacht zu Freitag noch einen 2:1-Sieg bei den Florida Panthers einfuhren. Während Greiss starke 29 Paraden gelangen und Kühnhackl in gut zehn Minuten Eiszeit einen Torschuss abgab, hatte Seidenberg gar nicht erst im Kader gestanden.