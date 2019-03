NHL-Torhüter wird gefeiert: Grubauer hat heiße Hände

Denver/München Torhüter Philipp Grubauer hatte in Colorado einige Startschwierigkeiten, war nur die Nummer zwei. Doch inzwischen halten ihn Teamkollegen für den derzeit besten Schlussmann in der NHL.

Die Audienz bei Donald Trump für den Stanley-Cup-Triumph der Vorsaison passte so gar nicht in den Zeitplan von Philipp Grubauer. Während seine Ex-Kollegen von den Washington Capitals beim traditionellen Präsidenten-Empfang im Weißen Haus waren, gab der Rosenheimer beinahe zeitgleich dem NHL-Internetradio ein Interview. "Es wurde in letzter Minute geplant, das wäre für mich gar nicht möglich gewesen", sagte der 26-Jährige.