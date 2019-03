NHL-Star: Draisaitl knackt 100-Punkte-Marke

Edmonton Historische Marke für den deutschen NHL-Superstar Leon Draisaitl. Der 23-Jährige knackt die Marke der 100 Scorerpunkte in dieser Saison. Trotz der erneut starken Leistung des Nationalspielers verlieren die Edmonton Oilers die Partie dennoch.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat als erster Deutscher in der Geschichte der nordamerikanischen NHL mehr als 100 Punkte in einer Saison erzielt. Der 23 Jahre alte Kölner durchbrach die Marke mit je einem Tor und Assist im Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars. Die Kanadier mussten sich jedoch den Texanern mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Trotz der Overtime-Pleite dürfen die Oilers weiter auf die Play-off-Teilnahme hoffe. Mit fünf verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand des Teams auf den letzten Wildcard-Platz in der Western Conference sechs Punkte.

Magischer Abend in der NHL

Nationalspieler Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks bezwangen die San Jose Sharks knapp 5:4 (3:1, 2:3, 0:0). Der 23-jährige Kahun gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 4:2 in der 25. Minute. Durch den Auswärtserfolg konnte Chicago den Rückstand auf die Playoff-Plätze auf fünf Punkte verkürzen.

Die New York Islanders und der Landshuter Tom Kühnhackl besiegten die Winnipeg Jets 5:4 (1:2, 1:1, 3:1). Der 27-jährige Kühnhackl blieb ohne Punkt beim Auswärtssieg. Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg kamen nicht zum Einsatz. Die New Yorker sind aktuell Zweiter in der Metropolitan Division.