Dritter Erfolg im dritten Spiel : Draisaitl mit zwei Vorlagen bei Edmontons Sieg gegen Islanders

Uniondale/New York Für die deutschen Spieler in der Nordamerikanischen Hockey-Liga lief der dritte Spieltag durchwachsen. Währen Leon Draisaitl den nächsten Sieg mit den Edmonton Oilers feiern konnte, gingen die meisten übrigen Deutschen leer aus.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) bei den New York Islanders durchsetzen. Der 23 Jahre alte Draisaitl verbuchte zwei Assists. Er bereitete sowohl das 3:1 durch James Neal (27.) wie auch das 4:1 durch Zack Kassian (29.) vor.