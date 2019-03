Draisaitl schreibt NHL-Geschichte: „Er hat sich zum absoluten Topstar der Liga entwickelt“

Edmonton Leon Draisaitl trumpft in der NHL groß auf. Als erster deutscher Spieler hat der Stürmer jetzt die Marke von 100-Scorer-Punkten erreicht. Deutsche Eishockey-Größen schwärmen von ihm, Draisaitls Freude aber ist getrübt.

Selbst in diesem geschichtsträchtigen Eishockey-Moment antwortete Leon Draisaitl ganz unaufgeregt. Als erster deutscher Eishockey-Profi hat der Ausnahmekönner in der nordamerikanischen NHL die magische Marke von 100 Scorer-Punkten erreicht und sogleich übertroffen . „Es ist ein schöner Meilenstein für mich persönlich, aber es ist schwierig, sich gerade allzu sehr darüber zu freuen“, sagte der 23-Jährige. Selbst ein erneut grandioser Auftritt von ihm war beim 2:3 gegen die Dallas Stars nach Penaltyschießen aber nicht genug.

Andere deutsche Eishockey-Größen reagieren auf seine Extraklasse euphorisch und geraten ins Schwärmen. „Er hat sich zum absoluten Topstar der Liga entwickelt“, sagte der Olympia-Zweite und frühere NHL-Profi Christian Ehrhoff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: „Das ist großartig. Ich freue mich unheimlich für ihn.“

Draisaitl saß nach der Niederlage am Donnerstag (Ortszeit) in der Oilers-Kabine und runzelte ab und an die Stirn. Obwohl der deutsche Nationalstürmer seine persönlich besten Saison spielt, droht Edmonton die Playoffs zu verpassen. „Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, hätten wir wahrscheinlich gewonnen“, haderte der Kölner.