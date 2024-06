Knapper Sieg gegen New York Florida Panthers stehen erneut im NHL-Finale

Die Florida Panthers sind erneut ins Stanley-Cup-Finale der NHL eingezogen. Im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die New York Rangers setzten sich die Panthers am Samstag (Ortszeit) mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) durch und sicherten sich damit den vierten Sieg. Schon in der vergangenen Saison hatte es Florida in die Endspielserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga geschafft, dort aber gegen die Vegas Golden Knights verloren. Auch 1996 verpassten die Panthers den Titelgewinn im Finale gegen die Colorado Avalanche.