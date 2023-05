Nach Playoff-Aus in der NHL Verstärkt Draisaitl jetzt das DEB-Team bei der Eishockey-WM?

Zumal der Weg zum Stanley Cup selten so vorgezeichnet schien wie in diesem Jahr. Einem persönlichen Bestwert von 128 Punkten in der regulären Saison ließ Draisaitl in den ersten acht Play-off-Spielen starke 17 Scorerpunkte folgen. Doch nur ein Zähler in den letzten vier Spielen gegen Las Vegas waren auch für Draisaitl zu wenig, in der letzten Partie stand er bei vier Gegentoren auf dem Eis.