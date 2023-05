Nach Playoff-Aus in der NHL So ist der Stand bei einer möglichen WM-Teilnahme von Draisaitl

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) arbeitet laut Sportdirektor Christian Künast an einer Teilnahme von Topstar Leon Draisaitl an der laufenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Der 27 Jahre alte Stürmer war mit den Edmonton Oilers am Sonntagabend (Ortszeit) in den NHL-Playoffs ausgeschieden.