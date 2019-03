Kampf um die NHL-Playoffs: Überragender Grubauer sichert Avalanche-Sieg gegen Arizona

Denver Die Colorado Avalanche haben im Kampf um die NHL-Playoffs einen Big Point gelandet. Beim 3:2-Sieg gegen die Arizona Coyotes war ein Deutscher Mann des Spiels.

Im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche am Freitag (Ortszeit) einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Dank des 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)-Erfolgs nach Penaltyschießen gegen die Arizona Coyotes festigt Colorado den achten Platz in der Western Conference, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Die Avalanche, die derzeit drei Punkte vor Arizona liegen, haben noch vier Spiele vor sich.