Vor Saisonbeginn : NHL-Profis fast vollständig geimpft

Tampa Bay Lightning gewann in der Saison 2020/2021 zum 3. Mal den NHL-Titel. Foto: AFP/BRUCE BENNETT

Köln Die NHL geht davon aus, dass die Spieler bis auf wenige Ausnahmen zu Beginn der regulären Saison vollständig geimpft sein werden. An mindestens zehn Standorten kommen die Fans zudem nur mit vollständiger Impfung in die Hallen.

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL geht mit einer fast 100-prozentigen Impfquote in die neue Saison. "Am ersten Spieltag der Hauptrunde werden zehn oder weniger Spieler nicht vollständig geimpft sein", sagte der stellvertretende Commissioner Bill Daly am Donnerstag (Ortszeit).