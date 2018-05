Dennis Seidenberg: New York, München oder Karriereende?

Herning Die Zukunft von NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg ist weiter offen. Der 36-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel zum deutschen Meister Red Bull München für den Fall, dass er seine NHL-Karriere beenden sollte.

„Ob ich drüben spiele, ob ich in Deutschland spiele, ob ich überhaupt noch spiele, das steht alles noch in den Sternen“, sagte der deutsche WM-Kapitän, dessen Vertrag mit den New York Islanders ausgelaufen ist, am Freitag am Rande der Eishockey-WM im dänischen Herning. Wenn es nicht die passenden Optionen gebe, könne ein Karriere-Ende durchaus möglich sein, sagte der 36-Jährige. „Wobei ich doch zum Spielen neige. Ich weiß, dass ich noch spielen kann.“ Natürlich hoffe er auf ein NHL-Angebot.