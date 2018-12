Sieg der Chicago Blackhawks: Kahun gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Grubauer

Chicago Blackhawks Dominik Kahun versucht an den Puck zu kommen. Foto: AP/David Zalubowski

Denver Dominik Kahun durfte sich am Freitag über einen überraschenden Sieg seiner Chicago Blackhawks freuen. Und das ausgerechnet gegen seinen Nationalteam-Kollegen Philipp Grubauer.

Im Duell der deutschen Eishockey-Nationalspieler in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL hat Stürmer Dominik Kahun von den Chicago Blackhawks bei den Colorado Avalanche mit Torhüter Philipp Grubauer die Oberhand behalten. Kahuns Team siegte am Freitag (Ortszeit) auswärts überraschend mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele in Pyeongchang bereitete das 1:0 durch Alex DeBrincat (9.) vor. J. T. Compher (22.) besorgte für den Gastgeber den Ausgleich, ehe Artjom Anisimow (42.) den Sieg der Blackhawks perfekt machte.