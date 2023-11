US-Sport kompakt Trainerwechsel bei Draisaitl-Club Edmonton Oilers in der NHL

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

12.11.2023 , 19:12 Uhr

Edmonton Oilers Chefrtrainer Jay Woodcroft steht an der Bank. Foto: AP/DARRYL DYCK

NHL: Trainerwechsel bei Draisaitl-Club Edmonton Oilers Die Edmonton Oilers um den deutschen Top-Spieler Leon Draisaitl (28) haben sich von Cheftrainer Jay Woodcroft und dessen Assistent Dave Manson getrennt. Wie der Eishockey-Club aus der nordamerikanischen Profiliga NHL am Sonntag bekannt gab, steht in Kris Knoblauch ein Nachfolger bereits fest. Den 47 Jahre alten Woodcroft, der im Februar 2022 den Job in Edmonton angetreten hatte, konnte auch ein 4:1-Sieg am Samstag in Seattle nicht im Amt halten. Zehn der ersten 13 Saisonspiele hatte der schwach gestartete Stanley-Cup-Anwärter aus Kanada verloren. Knobloch kommt direkt von den Hartford Wolf Packs aus der American Hockey League, der zweithöchsten Eishockey-Liga in Nordamerika. Als Assistent bringt der 45-Jährige den viermaligen Stanley-Cup-Sieger Paul Coffey (62) mit, der als Spieler seine erfolgreichste Zeit bei den Oilers verbracht hatte. Basketball: Wagners führen Orlando zum Sieg – Schröder verliert mit Toronto Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben die Orlando Magic zu einem deutlichen NBA-Sieg gegen die Milwaukee Bucks um deren Star Giannis Antetokounmpo geführt. Die Berliner Brüder verbuchten beim 112:97 am Samstagabend (Ortszeit) 24 und 19 Punkte. Franz Wagner kam zudem auf sechs Rebounds und drei Vorlagen, sein älterer Bruder Moritz hatte vier Rebounds und eine Vorlage. Die 19 Punkte für ihn waren zudem sein Saisonbestwert. Für die Magic war es der fünfte Sieg im neunten Spiel der Saison. Der Meisterschaftskandidat aus Milwaukee hatte trotz der 35 Zähler von Antetokounmpo nur im ersten Viertel vorn gelegen und lief ansonsten permanent einem Rückstand der überzeugenden Gastgeber hinterher. Weniger gut lief der Abend für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder. Mit den Toronto Raptors kassierte er bei seinem Ex-Team Boston Celtics ein 94:117. Nach zuletzt zwei Siegen gegen die San Antonio Spurs und die Dallas Mavericks kamen die Raptors in Boston überhaupt nicht in Schwung und lagen in den letzten drei Vierteln durchgehend hinten. Schröder kam auf 14 Punkte und 4 Vorlagen, bester Werfer war Jaylen Brown mit 29 Zählern für die Celtics. Eishockey: Seider mit Detroit wieder in der Erfolgsspur 11 Bilder Das ist Victor Wembanyama 11 Bilder Foto: AP/Eric Gay Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zwei Niederlagen bezwang der elfmalige Meister die Columbus Blue Jackets mit 5:4 und schob sich in der Atlantic Conference auf den zweiten Tabellenplatz vor. Seider, Leistungsträger beim historischen Silbercoup der Nationalmannschaft bei der WM in Tampere, blieb ohne Scorerpunkt. Nach einem Traumstart mit fünf Siegen in den ersten sechs Spielen hatten die Red Wings zuletzt sechs von acht Partien verloren. Dennoch liegen sie aussichtsreich im Rennen um einen Play-off-Platz, den sie zuletzt 2016 erreichten. Basketball: NBA-Profi Oubre Jr. nach Verkehrsunfall im Krankenhaus NBA-Profi Kelly Oubre Jr. ist bei einem Verkehrsunfall in Philadelphia verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte ein Sprecher der Philadelphia 76ers am Samstagabend (Ortszeit) mit. Der 27-Jährige war demnach zu Fuß in der Nähe seines Zuhauses unterwegs, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Sein Gesundheitszustand sei stabil, wegen der Verletzungen müsse er aber länger pausieren. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Die 76ers gehen davon aus, dass Oubre jr. vor dem Saisonende wieder eingesetzt werden kann. Der Aufbauspieler kommt in dieser Saison bislang im Schnitt auf mehr als 16 Punkte und 29 Minuten Einsatzzeit pro Partie. Eishockey: Oilers beenden nach Niederlagenserie in der NHL Die Edmonton Oilers um Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl haben nach zuletzt vier Niederlagen ihren dritten Saisonsieg in der nordamerikanischen Liga NHL verbucht. Die Oilers gewannen am Samstag (Ortszeit) 4:1 bei den Seattle Kraken, sind nach schon zehn verlorenen Partien aber weiterhin das zweitschwächste Teams der NHL. Draisaitl blieb diesmal ohne Torbeteiligung. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Matchwinner in Seattle war Zach Hyman mit einem frühen Hattrick. Hyman traf in der 10., 15. und 19. Minute zur 3:0-Führung und schaffte damit als erst zweiter Oilers-Profi nach Legende Wayne Gretzky einen lupenreinen Hattrick im ersten Drittel. Gretzky war dies vor knapp 37 Jahren gelungen. Dylan Holloway schoss kurz vor Schluss des ersten Abschnitts sogar noch das 4:0, nach der Pause blieb der deutsche Nationaltorwart Philipp Grubauer bei Seattle auf der Bank. Für die Gastgeber war es ebenfalls schon die zehnte Niederlage bei bislang fünf Erfolgen.

(RP/SID/dpa)