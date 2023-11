US-Sport kompakt Stützle trifft zwei Sekunden vor Schluss bei Senators-Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

17.11.2023 , 07:33 Uhr

Tim Stützle traf am Donnerstagabend in Stockholm zum 5:4 und sorgte für den Schlusspunkt einer spektakulären Partie. Foto: dpa/Henrik Montgomery

Eishockey: Stützle trifft zwei Sekunden vor Schluss bei Senators-Sieg Tim Stützle hat die Ottawa Senators zwei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung zu einem Sieg gegen die Detroit Red Wings geschossen. Der Eishockey-Nationalspieler traf am Donnerstagabend in Stockholm zum 5:4 und sorgte für den Schlusspunkt einer spektakulären Partie vor den Fans in Schweden. Die Senators hatten bereits 4:0 geführt, ehe die Red Wings um Verteidiger Moritz Seider im zweiten Drittel selbst viermal trafen und den Ausgleich besorgten. Stützle war an drei Toren beteiligt. Zum 1:0 und 2:0 durch Brady Tkachuk lieferte der 21 Jahre alte Stürmer jeweils die Vorlage. „Es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Wir haben uns die Führung erarbeitet und dann ist es in die andere Richtung gegangen, anders als wir uns das erhofft haben", sagte Stützle. „In der Overtime hatten wir dann aber fast die ganze Zeit die Scheibe und es war ein verdienter Sieg." Zum direkten Duell mit Seider sagte Stützle: „Gegen Mo zu spielen ist immer schwer, ein super stabiler Verteidiger." Auch der Nürnberger Lukas Reichel traf, sein erstes Saisontor reichte den Chicago Blackhawks allerdings nicht zum Sieg gegen die Tampa Bay Lightning. Trotz der Führung durch den 21-Jährigen unterlagen die Blackhawks 2:4. Basketball: Butler führt Miami Heat zum siebten Sieg in Serie Die Miami Heat haben in der NBA zum siebten Mal in Serie gewonnen und sind damit das derzeit formstärkste Basketball-Team der Liga. Angeführt von Jimmy Butler gewann Miami am Donnerstagabend (Ortszeit) 122:115 gegen die Brooklyn Nets. Butler kam auf 36 Punkte, 5 Rebounds und 3 Vorlagen. Sieben Siege in Serie waren den Heat zuvor nicht mehr seit dem Jahreswechsel 2017/2018 gelungen. „Wir sind etwas besser organisiert und fühlen uns wohler", sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra. „Das erlaubt es uns, selbstbewusster zu sein." Duncan Robinson mit 26 Punkten und Bam Adebayo mit 20 Zählern hatten ebenfalls gute Ausbeuten. Für die Nets waren Lonnie Walker IV und Mikael Bridges mit jeweils 23 Punkten am erfolgreichsten. Im ersten Spiel ohne den gesperrten Draymond Green und ohne den weiter verletzten Stephen Curry kassierten die Golden State Warriors unterdessen die fünfte Niederlage in Serie. Gegen die Oklahoma City Thunder gab es ein 109:128. Green hatte im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves seinen Gegenspieler Rudy Gobert im Zuge einer Rangelei in den Schwitzkasten genommen und muss fünf Partien lang aussetzen. Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals hat sich am rechten Handgelenk verletzt und die Niederlage seines Teams bei den Baltimore Ravens nicht verhindern können. Beim 20:34 gegen die Ravens hatte Burrow in der ersten Halbzeit offensichtlich große Schmerzen nach einem Wurfversuch und wurde ausgewechselt. Noch vor dem Ende des zweiten Viertels joggte er in die Kabine und kam nach der Pause gar nicht mehr zum Einsatz. Ersatzmann Jake Browning spielte an seiner Stelle und warf spät auch einen Touchdown-Pass. Gegen die Ravens um Spielmacher Lamar Jackson hatten die Bengals aber keine Chance und kassierten die fünfte Niederlage der Saison. Die Ravens dagegen festigten mit nun acht Siegen in elf Spielen den ersten Platz in der AFC North und sind auf Playoff-Kurs. Das Team hat zwei Siege Vorsprung auf die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns. Die Bengals sind letzter. Jackson kam auf zwei Touchdown-Pässe. Ravens-Passempfänger Odell Beckham jr. blieb ohne eigenen Touchdown, hatte mit vier gefangenen Pässen über insgesamt 116 Yards das beste Spiel seit langem. Auch die Ravens mussten eine Verletzung verkraften. Tight End Mark Andrews konnte früh in der Begegnung mit einer Verletzung am Knöchel nicht weiterspielen.

