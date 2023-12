US-Sport kompakt NHL-Profi Reichel bekommt Denkzettel von Trainer

Der 21 Jahre alte Reichel hat nach einer starken Schlussphase in der vergangenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 23 Spielen in der laufenden Spielzeit noch nicht überzeugen können. In den ersten 22 Partien kommt er auf lediglich 6 Punkte. Seine Eiszeit nahm deswegen zuletzt ab, gegen die Winnipeg Jets am Samstag durfte er nur 11:29 Minuten spielen. Am Sonntag musste der Profi, der von den Blackhawks beim Draft 2020 in der ersten Runde ausgewählt worden war, das 1:4 gegen Minnesota dann von der Pressetribüne aus verfolgen.