US-Sport kompakt Lakers scheitern in NBA-Playoffs erneut an Nuggets

Vorlagengeber Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers fehlt in den NHL-Playoffs auf dem Weg zum Stanley Cup nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug in die zweite Runde. Die Eishockey-Mannschaft aus Kanada bezwang die Los Angeles Kings am Sonntagabend (Ortszeit) 1:0 und führt in der Best-of-Seven-Serie jetzt mit 3:1-Siegen. Die Entscheidung kann bereits in der Nacht zu Donnerstag beim nächsten Spiel in Edmonton fallen.