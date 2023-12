US-Sport kompakt Knappe Siege für Seider und Draisaitl in der NHL

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

23.12.2023 , 09:26 Uhr

Detroit Red Wings-Verteidiger Shayne Gostisbehere (hinten,M) feiert mit Center Dylan Larkin (l-r), Rechtsaußen Patrick Kane, Rechtsaußen Alex DeBrincat und Verteidiger Moritz Seider (r). Foto: dpa/Duane Burleson

Die Detroit Red Wings mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben in der NHL nach zuletzt vier Niederlagen wieder gewonnen. Die Red Wings besiegten am Freitagabend (Ortszeit) die Philadelphia Flyers in einem wilden Spiel mit 7:6 nach Penaltyschießen. Detroit führte nach dem ersten Drittel bereits mit 5:1, lag nach fünf Treffern der Flyers in Folge im Schlussdrittel zwischenzeitlich aber zurück. Dylan Larkin erzielte den Ausgleich, mit vorbereitet von Seider, der am Ende auf zwei Torvorlagen kam. Spieler des Abends war Patrick Kane, der zwei Treffer erzielte und im Penaltyschießen entscheidend traf. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Den zweiten Sieg in Serie holten die Edmonton Oilers, die bei den New York Rangers, dem punktbesten Team der Eastern Conference, gewannen. Auch ohne Torbeteiligung von Leon Draisaitl setzten sich die Oilers dank eines starken Schlussdrittels mit 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) durch. Torhüter Stuart Skinner hielt die Oilers mit 31 Paraden im Spiel. Im Gegensatz zu den Red Wings und Oilers, die zumindest die Wild-Card-Plätze im Blick haben, sind die Playoffs für die Chicago Blackhawks und Lukas Reichel aktuell kein Thema. Gegen die Montreal Canadiens unterlag das Team trotz Zwei-Tore-Führung mit 2:5. Chicago hat neben den San Jose Sharks die wenigsten Punkte der Liga. Schröder und Raptors unterliegen 76ers um starken Embiid Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA weiter nicht in Schwung. Der deutsche Point Guard verlor mit den Kanadiern mit 111:121 (58:61) gegen die formstarken Philadelphia 76ers um den überragenden Joel Embiid. Der MVP der letzten Saison kam trotz einer Verletzung auf 31 Punkte, damit hat der Kameruner nun in 14 Spielen nacheinander mindestens 30 Zähler erzielt. Embiids Serie ist die längste in der Liga seit der von James Harden, der in der Spielzeit 2018/19 in sogar 32 Partien mindestens 30 Punkte warf. Der 29-jährige Embiid war schon im ersten Viertel umgeknickt, er biss aber durch und drehte schließlich auf. Der Center steuerte zudem zehn Rebounds und neun Assists zum achten Sieg der 76ers aus den vergangenen neun Spielen bei. Seine Teamkollegen Tobias Harris (33 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists) und Tyrese Maxey (33, 8, 7) präsentierten sich ebenfalls in starker Form. Der Braunschweiger Schröder zeigte mit sechs Punkten, drei Rebounds und sechs Assists eine durchschnittliche Leistung. Toronto liegt in der Eastern Conference mit 11:17 Siegen auf Rang zwölf, Philadelphia spielt als Dritter (20:8) oben mit. Die Dallas Mavericks mussten ohne den am Oberschenkel verletzten Superstar Luka Doncic eine empfindliche Niederlage bei den Houston Rockets hinnehmen. Das Team aus Texas, das weiterhin auf den deutschen Power Forward Maximilian Kleber (Zehverletzung) verzichten muss, unterlag mit 96:122 (39:56). Dallas steht im Westen derzeit mit 16:12 Siegen auf Rang sieben. Stephen Curry setzte beim 129:118 (63:61) seiner Golden State Warriors gegen die Washington Wizards mit acht verwandelten Dreiern eine persönliche Bestmarke für die laufende Saison. Der zweimalige MVP kam insgesamt auf 30 Punkte. Erst vor wenigen Tagen war Currys Superserie von 268 Hauptrundenspielen mit mindestens einem erfolgreichen Dreierwurf gerissen. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Clippers-Serie in der NBA reißt - Starke Wagner-Leistung zu wenig Die Siegesserie der Los Angeles Clippers um Weltmeister Daniel Theis ist gerissen. Nach zuletzt neun Partien ohne Niederlage kassierte das Team am Donnerstagabend gegen die Oklahoma City Thunder ohne den angeschlagenen Star Kawhi Leonhard ein deutliches 115:134. OKC-Profi Chet Holmgren setzte dabei ein Ausrufezeichen, als er sich den Ball selbst mithilfe des Bretts zupasste und die Szene mit einem krachenden Dunk vollendete. Theis traf beide Wurfversuche, hatte aber insgesamt wie seine Kollegen ein schwächeres Spiel und verbuchte nur vier Zähler, einen Rebound und einen Block. Seine Nationalmannschaftskollegen Moritz Wagner und Franz Wagner zeigten dagegen eine starke Leistung, verloren mit den Orlando Magic aber dennoch gegen die Milwaukee Bucks. Beim 114:118 litten die Magic vor allem unter ihrer schwachen Ausbeute von jenseits der Dreipunkte-Linie. Nur 8 der 33 Versuche gingen rein. „Wir haben auf die richtige Art gespielt, aber wir müssen die Würfe treffen und das war einfach nicht genug heute“, sagte Franz Wagner nach seinen 20 Punkten. Moritz Wagner kam von der Bank in 27 Minuten auf starke 21 Zähler und sagte: „Manchmal springt der Ball einfach nicht in deine Richtung. Das musst du akzeptieren und darfst dich davon nicht beeinflussen lassen.“ Es sei nicht „alles schlecht oder falsch. Man muss einfach ruhig bleiben und weiter machen. Wir sind ein junges Team, es wird alles gut werden.“ Rams holen wichtigen NFL-Sieg gegen New Orleans Saints Die Los Angeles Rams haben das wichtige Heimspiel gegen die New Orleans Saints gewonnen und ihre Chancen auf die Teilnahme an den NFL-Playoffs massiv vergrößert. Durch das 30:22 stehen die Rams bei acht Siegen und sieben Niederlagen, die Saints dagegen haben die entgegengesetzte Bilanz und kassierten ihre achte Saisonniederlage. Die Rams rückten damit zumindest bis Sonntag auf Rang sechs der NFC. Sieben Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Matthew Stafford, der einzige Quarterback in der NFC, der den Super Bowl bereits gewinnen konnte, hatte erneut eine starke Partie und führte die Rams mit zwei Touchdownpässen zum Erfolg. „Das war ein Sieg der ganzen Mannschaft“, sagte Stafford. „Es hat Spaß gemacht heute. Ich hatte das Gefühl, egal was die Abwehr macht, ich werde eine Antwort darauf haben.“ Bis zum 10:7 war die Begegnung ausgeglichen, doch noch vor der Halbzeit erzielten die Gastgeber ihren zweiten Touchdown. Zwischenzeitlich führte LA im letzten Viertel 30:7, zwei späte Touchdowns der Saints waren lediglich Ergebniskosmetik. In den beiden ausstehenden Partien treffen die Rams noch an Silvester auf die New York Giants und zum Abschluss der Hauptrunde auf die starken San Francisco 49ers. Die Saints, die vier der vergangenen sechs Partien verloren haben, müssen noch bei den Tampa Bay Buccaneers antreten und treffen zum Abschluss auf die Atlanta Falcons. Beide Mannschaften sind direkte Konkurrenten in der NFC South.

