US-Sport kompakt Grubauer und Seattle verlieren auch am „Geburtstag“

Am Donnerstag treffen die Sieger in Las Vegas aufeinander, auch das Endspiel am Samstag findet in der Glücksspielmetropole statt. Neben einer Trophäe geht es für die Basketball-Profis in dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb auch um ein Preisgeld von 500 000 US-Dollar (rund 461 000 Euro) pro Kopf. Die NBA will mit dem Turnier der frühen Saisonphase größere Bedeutung geben.