US-Sport kompakt Draisaitl und Oilers überrollen die Ducks

Die Philadelphia Eagles haben einen Football-Thriller gegen die Buffalo Bills gewonnen und ihre Spitzenposition in der NFL verteidigt. Beim 37:34 rettete sich das Team um Quarterback Jalen Hurts am Sonntagabend (Ortszeit) nach zwischenzeitlich großem Rückstand mit einem Field Goal aus großer Entfernung 20 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Dort machte Hurts mit seinem zweiten Lauf-Touchdown den Sieg perfekt, den er mit drei Touchdown-Pässen in drei Angriffsserien erst wieder in Reichweite geholt hatte. „Er hatte einige echt wichtige Spielzüge in der zweiten Halbzeit“, lobte Eagles-Trainer Nick Sirianni. „Und dann natürlich den Großen ganz am Ende.“