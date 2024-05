US-Sport kompakt Draisaitl schießt die Edmonton Oilers ins Viertelfinale

Zuvor gewannen die Dallas Stars 3:2 gegen die Vegas Golden Knights und gingen in dieser Serie mit 3:2-Siegen in Führung. Der Erfolg in Texas war der erste Heimsieg für eine der beiden Mannschaften in der ersten Play-off-Runde dieser Saison. Mit einem Erfolg in Las Vegas können die Stars das Weiterkommen gegen den Titelverteidiger perfekt machen.