US-Sport kompakt Deutscher NHL-Youngstar Tim Stützle führt Senators zum Sieg

Einen viel beachteten Premierensieg feierte das französische Wunderkind Victor Wembanyama. Der 19 Jahre alte Top-Pick drehte besonders in der entscheidenden Phase gegen die Houston Rockets richtig auf und kam beim 126:122-Overtime-Sieg der San Antonio Spurs auf insgesamt 21 Punkte und zwölf Rebounds – sein erstes Double-Double in der stärksten Basketball-Liga der Welt. „Es ist nur ein Sieg, aber es ist ein Tag, an den ich mich erinnern werde“, sagte Wembanyama, der sein Team zunächst in die Verlängerung rettete und in dieser nachlegte: „Ich bin stolz auf das, was wir heute Abend geleistet haben.“