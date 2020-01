Kostenpflichtiger Inhalt: American Football : Echter Frauensport

Wie körperlich es im Football zugeht, zeigt diese Szene aus der Partie zwischen den Cologne Falconets und den Solingen Paladins. Foto: Hubert Bädorf

Köln/Mönchengladbach American Football wird in Deutschland immer beliebter, das merken auch die Vereine in NRW. Dabei betreiben längst nicht nur Männer den Kontaktsport. Schon heute ist der Frauenanteil im Football doppelt so hoch wie im Fußball.