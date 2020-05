Wegen Corona : NFL verzichtet 2020 auf Auslandsspiele

Die NFL in der Regent Street. Foto: AFP/ANDREW COWIE

Köln Aufgrund der unklaren Entwicklung hinsichtlich der Coronakrise verzichtet die US-Football-Profiliga NFL in der kommenden Saison auf ihre Auslandsspiele. Es sollte Partien in London und Mexiko-Stadt geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie auch in den Jahren zuvor sollten vier Spiele der regulären Saison in London ausgetragen werden, eines in Mexiko-Stadt. Als Austragungsorte in England waren erneut das Wembley-Stadion sowie die Arena des Fußballklubs Tottenham Hotspur vorgesehen. In Mexiko sollte wieder das Aztekenstadion zum Schauplatz werden.

"Auch wenn die vielen Fans der NFL in London, in Großbritannien und in ganz Europa über diese Nachricht enttäuscht sein werden, war es die absolut richtige Entscheidung, um die Sicherheit der Beteiligten sicherzustellen", sagte Londons Bürgermeister Sadiq Khan.

Damit steht fest, dass in der kommenden Saison alle Spiele in den USA ausgetragen werden. Die Bekanntgabe des Spielplans wird im Laufe der Woche erwartet. Trotz der Krise plant die NFL zunächst mit einer normalen Saison, die im September beginnen soll.

Die International Series der NFL wurde zur Spielzeit 2007 ins Leben gerufen, nachdem der europäische Liga-Ableger NFL Europe seinen Betrieb eingestellt hatte. Von Beginn an war London Austragungsort, seit 2017 mit vier Spielen pro Saison. Das erste Spiel in Mexiko wurde 2016 abgehalten. Auch Deutschland als wichtiger Markt für die Liga wurde immer wieder als Austragungsort für NFL-Spiele in der Zukunft gehandelt.

(eh/sid)