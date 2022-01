„Er hat keine Entscheidung getroffen“ : Verwirrung um vermeintliches Karriereende von Tom Brady

Update Tampa Einen der erfolgreichsten Sportler der Geschichte beendet seine Karriere - oder doch nicht? Insider berichten über das Karriereende von Tom Brady. Dessen Vater dementiert diese Entscheidung aber vorerst.

Tom Brady beendet seine Karriere - oder doch nicht? Der Superstar der NFL soll nach 22 Jahren in der besten Liga der Welt nicht noch einmal auflaufen. Das berichteten am Samstagabend mehrere NFL-Insider, die sich auf den Quarterback selbst beziehen. Doch kurz darauf dementierte dessen Vater, der gleichzeitig auch Berater ist. „Diese Story ist eine reine Vermutung. Tom hat noch keine Entscheidung getroffen. Weder in die eine – noch in die andere Richtung“, wird er von mehreren US-Reportern zitiert. „Jeder, der etwas anderes sagt, liegt falsch. Brady selbst soll sogar bei den Tampa Bay Buccaneers, seinem aktuellen Team, angerufen haben und die Entscheidung dementiert haben.

Sollte Brady wirklich seine Karriere beenden, würde eine der erfolgreichsten Sportler-Karrieren der Geschichte und vielleicht die beeindruckendste Quarterback-Karriere der NFL zu ende gehen. In seinen 22 Jahren in der Liga, in denen er 20 Jahre als Starting Quarterback zunächst die New England Patriots und die vergangenen beiden Jahre die Tampa Bay Buccaneers anführte, gewann er sieben Mal den Super Bowl. So häufig hat keine Franchise der Liga überhaupt den Titel holen können. Fünf Mal wurde er dabei als wertvollster Spieler des Spiels ausgezeichnet, dreimal holte er diesen Titel in der regulären Saison.

Bei den ebenso geliebten wie verhassten New England Patriots hatte Brady nach seiner Ankunft als blasser Sechstrunden-Hänfling in 19 Jahren eine Titel-Dynastie aufgebaut. 2020 setzte er seine Karriere im warmen Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Lieblings-Weggefährten Rob Gronkowski auf Anhieb noch einen Super Bowl gewann.

Nachdem er vor einer Woche mit den Bucs gegen die LA Rams in den Playoffs 2022 verloren hatte, ließ Brady seine Zukunft noch offen. In einem Podcast deutete er allerdings bereits an, dass er künftiger mehr Zeit mit seiner Familie um Ehefrau Gisele Bündchen verbringen möchte. Dies scheint nun Realität zu werden. Zudem soll es eine Rolle gespielt haben, dass sein aktuelles Team, die Buccaneers, größere Veränderungen im Kader vornehmen wollen.

Der 44-jährige Brady hatte immer gesagt, dass er keine Abschiedssaison wolle. Deshalb passt der aktuelle Schritt in diesen Plan. Brady wird nicht mehr in einem NFL auflaufen. In den diesjährigen Play-offs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams. Beim Halbfinale am Sonntag ist Tom Brady Zuschauer.

Sein Quarterback-Kollege Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), der ebenfalls eine Ära des Spiels prägen könnte, kommentierte den Bericht bei Twitter mit einer Emoji-Ziege - dem Zeichen für GOAT: Greatest Of All Time. Bradys langjähriger Patriots-Mitspieler Julian Edelman bedankte sich für die "gemeinsamen Erinnerungen, Babe".

Tom Brady ist eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit Nerven aus Stahl und dem perfekten Gefühl für den Moment. Seine unglaubliche körperliche Fitness bis ins hohe Sportler-Alter war mehr als verblüffend.

(dör/SID/dpa)