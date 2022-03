US-Sport kompakt : Watson dementiert bei Browns-Vorstellung Angriffe auf Frauen

Deshaun Watson wurde bei den Browns vorgestellt. Foto: AP/Ron Schwane

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Watson bei den Browns vorgestellt

Der höchst umstrittene Quarterback Deshaun Watson ist am Freitag bei den Cleveland Browns aus der Football-Profiliga NFL vorgestellt worden und hat dabei alle Vorwürfe gegen seine Person zurückgewiesen. "Ich weiß, dass diese Anschuldigungen sehr, sehr ernst sind", sagte der 26-Jährige, "aber ich habe noch nie eine Frau angegriffen. Ich habe nie eine Frau respektlos behandelt."

Der Starspieler ist gerade erst einer strafrechtlichen Verfolgung wegen angeblicher sexueller Belästigung von mehr als 20 Frauen entgangen. Der Spielmacher hatte die komplette letzte Spielzeit in Folge der Affäre verpasst, ihm drohen immer noch mehrere Zivilklagen.

Watson, der in der Vorwoche von den Houston Texans an die Browns abgegeben worden war, hat stets seine Unschuld beteuert. Cleveland hatte eigene Ermittler engagiert, um sich einen Überblick in den Rechtsangelegenheiten zu verschaffen. Bei seinem neuen Klub soll Watson in den kommenden fünf Jahren garantierte 230 Millionen Dollar verdienen.

Eishockey: Sturm siegt mit den Avalanches weiter

Nico Sturm bleibt mit den Colorado Avalanche in der NHL auf Erfolgskurs. Der deutsche Eishockey-Profi verbuchte am Freitag (Ortszeit) mit dem Team aus Denver einen 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)-Heimerfolg über die Philadelphia Flyers. Nach seinem Wechsel von den Minnesota Wild zu den Avalanche war es für Sturm der dritte Sieg im vierten Spiel mit seiner neuen Mannschaft.

Die Avalanche übernahmen Ende des ersten Durchgangs die Kontrolle und lagen zur ersten Drittelpause bereits mit 4:1 in Führung. Mit 97 Punkten bleiben die Avalanche in der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga deutlicher Spitzenreiter vor den Calgary Flames. Die Flames haben 86 Punkte.

Die New York Rangers dominierten das Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Pittsburgh Penguins und gewannen 5:1 (3:0, 1:0, 1:1). Nach 4:16 Minuten führte das Team aus New York bereits mit 3:0. Mit 87 Punkten rangieren die Rangers im Osten nun einen Zähler hinter den Penguins auf dem vierten Platz.

Basketball: Kleber verliert – Schröder gewinnt

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze eine deutliche Niederlage kassiert. Mit 95:116 (50:61) zogen die Texaner bei den Minnesota Timberwolves den Kürzeren, es war am Freitag (Ortszeit) die dritte Auswärtsniederlage nacheinander für Dallas.

Die Mavs bleiben mit einer Bilanz von 45:29 Siegen in der Western Conference auf dem fünften Platz, der die direkte Playoff-Teilnahme bedeutet. Die Timberwolves sind mit einer Bilanz von 43:32 Siegen als Siebter aber in Reichweite. Bei Dallas verpasste Luka Doncic mit 24 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists knapp ein sogenanntes Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber kam auf neun Punkte.

Dennis Schröder gelang mit den Houston Rockets ein 125:106 (66:53)-Erfolg bei den Portland Trail Blazers. Damit fuhren die Texaner ihren ersten Auswärtssieg nach elf Niederlagen in Folge in fremder Halle ein. Schröder kam von der Bank und trug 14 Punkte zum Erfolg bei.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den Los Angeles Clippers das fünfte Mal nacheinander geschlagen geben. Gegen die Philadelphia 76ers setzte es für die Clippers zuhause eine 97:122 (43:64)-Niederlage. Mit 16 Punkten, neun Rebounds und vier Assists machte Hartenstein aber eine gute Partie.

