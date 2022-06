US-Sport kompakt : Warriors holen NBA-Titel – 103:90 gegen Theis' Celtics in Spiel sechs

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Titeltraum für Theis geplatzt – Warriors zum siebten Mal NBA-Champion

Basketball: Basketballerin Sue Bird beendet Karriere zum Ende der Saison

Weltklasse-Basketballerin Sue Bird spielt ihre letzte Saison in der WNBA. Die fünfmalige Olympiasiegerin ist in der 19. Spielzeit in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt. Die 41-Jährige spielt für die Seattle Storm, die am Sonntag in New York antreten, Birds Heimat. Sie gebe ihr Karriereende jetzt bekannt, damit Freunde und Familie sie in diesem Wissen noch einmal live spielen sehen könnten, sagte Bird in einem am Donnerstag veröffentlichten Video. Bird, die mit US-Fußballerin Megan Rapinoe verlobt ist, hat vier Mal den WNBA-Titel gewonnen und ihre ganze Karriere für Seattle gespielt.