US-Sport kompakt : Warriors gleichen gegen die Celtics um Theis aus

Golden State gleicht die Finalserie gegen die Celtics aus. Foto: dpa/Ezra Shaw

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Golden State schlägt Celtics deutlich und gleich die Serie aus

Ein überragender Stephen Curry hat die Golden State Warriors zum Ausgleich in den NBA-Finals geführt. Der 34 Jahre alte Routinier erzielte beim ungefährdeten 107:88-Heimsieg gegen die Boston Celtics mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis 29 Punkte. Damit steht es nach zwei Spielen der Best-of-Seven-Serie 1:1, für den Titelgewinn sind vier Siege vonnöten.

„Ich habe gesagt, dass wir mit Leidenschaft spielen müssen. Das haben wir heute getan“, sagte Curry: „Es ist ein gutes Gefühl, wieder in der Spur zu sein.“ Im ersten Spiel hatten die Warriors im letzten Viertel noch eine klare Führung hergegeben, nun zogen sie ihr dominantes Spiel bis zum Ende durch. Entscheidend war das dritte Viertel, das mit 35:14 klar an die Hausherren ging.

Neben Curry trafen auch Jordan Poole (17 Punkte), Andrew Wiggins (11), Kevon Looney (12) und Klay Thompson (11) zweistellig für Golden State. Bei Boston kam Jayson Tatum auf 28 Zähler, Jaylen Brown auf 17.

Theis, der als dritter Deutscher nach Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki um die Larry O'Brien Trophy spielt, stand fast 15 Minuten auf dem Parkett, blieb aber blass. Der ehemalige Bamberger nahm nur einen Wurf - und der ging daneben. Die Serie wechselt nun nach Boston, wo am Mittwoch und Freitag die Duelle Nummer drei und vier anstehen.

Basketball: Jazz suchen neuen Trainer

Quin Snyder ist als Cheftrainer der Utah Jazz aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgetreten. Es habe das „starke Gefühl“, dass die Mannschaft „eine neue Stimme benötigt“, um sich weiterzuentwickeln, sagte der 55-Jährige.

Das Team um die Superstars Donovan Mitchell und Rudy Gobert hatte in den vergangenen sechs Jahren stets die Play-offs erreicht, war aber nie weit gekommen. In diesem Jahr verloren die Jazz in der ersten Runde gegen die Dallas Mavericks.

Eishockey: Gretzky-Trikot erzielt Rekordpreis

Ein Trikot von Eishockey-Legende Wayne Gretzky hat bei einer Auktion einen Rekordpreis erzielt. Ein unbekannter Käufer zahlte 1,452 Millionen Dollar für das Jersey, das der Kanadier 1988 in seinem letzten Spiel für die Edmonton Oilers getragen hatte. Es handelte sich um das vierte und zugleich letzte Spiel in der Play-off-Finalserie gegen die Boston Bruins - das Trikot weist daher noch Rückstände von Champagner auf.

Den bisherigen Rekord hatte 1972 ein Trikot der kanadischen Nationalmannschaft erzielt. Getragen wurde es von Paul Henderson, der im achten und letzten Spiel der sogenannten Summit Series gegen die Sowjetunion den Siegtreffer zum 6:5 erzielte. Es wechselte bei einer Auktion für 1,3 Millionen Dollar den Besitzer.

