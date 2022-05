US-Sport kompakt : Warriors gewinnen packendes Duell in Memphis

Klay Thompson und Gary Payton II von den Golden State Warriors kämpfe mit Dillon Brooks um den Ball. Foto: AP/Carlos Avila Gonzalez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Warriors gewinnen Auftakt in Playoff-Serie gegen Grizzlies

Die Golden State Warriors sind mit einem knappen Auswärtssieg gegen die Memphis Grizzlies in die zweite Runde der NBA-Playoffs gestartet. Das Team musste lange ohne den bereits in der ersten Hälfte wegen eines Fouls vom Platz gestellten Draymond Green auskommen, holte mit den anderen Stars Steph Curry und Klay Thompson am Sonntag (Ortszeit) aber letztlich dennoch ein 117:116 gegen die Grizzlies. Die Warriors verspielten im letzten Viertel zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung, gingen eine halbe Minute vor dem Ende aber wieder in Führung und verteidigten diese.

Bester Werfer für die Warriors war erneut der junge Jordan Poole mit 31 Punkten, der damit seine eigene Bestmarke in den Playoffs verbesserte. Für Memphis war Ja Morant am erfolgreichsten und kam auf 34 Zähler. Er verfehlte bei auslaufender Uhr allerdings den Wurf, mit dem die Grizzlies den Sieg hätten holen können.

„Ein Spiel dauert 48 Minuten, du musst einfach einen Weg finden. Wir haben unsere Ballverluste minimiert und gute Wurfpositionen gefunden“, sagte Curry im US-Fernsehen. „Der Kern dieser Mannschaft hat eine Championship-DNA, das wollen wir nutzen. Das ist ein wichtiger Sieg für uns.“ Curry beendete den Abend mit 24 Punkten.

Spiel zwei der Serie ist in der deutschen Nacht zu Mittwoch (3.30 Uhr MESZ) erneut in Memphis. Zum Einzug in die Conference-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege.

Basketball: Theis und Boston starten gegen Bucks mit Niederlage

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Niederlage ins Viertelfinale gestartet. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag in eigener Halle in Spiel eins der „best of seven“-Serie gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 89:101 (46:56).

Theis kam von der Bank und verbuchte in gut vier Minuten Einsatzzeit zwei Punkte sowie zwei Rebounds. Bucks-Topstar Giannis Antetokounmpo kam auf 24 Zähler, 13 Rebounds und zwölf Assists. Sein Mitspieler Jrue Holiday übertraf den Griechen um einen Punkt und avancierte zum Topscorer der Partie. Spiel zwei findet am Mittwoch (1.00 Uhr Ortszeit) ebenfalls in Boston statt.

Mit Maxi Kleber (Dallas Mavericks) ist noch ein zweiter Deutscher in den NBA-Play-offs vertreten. Die Mavs müssen im Westen gegen Hauptrunden-Primus Phoenix Suns ran.

