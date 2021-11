US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Mo Bamba (5) von den Orlando Magic feiert mit seinem Teamkollegen Franz Wagner (22) nach dem 115:97-Sieg ihres Teams gegen die Minnesota Timberwolves. Foto: dpa/Stacy Bengs

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Franz Wagner mit einem unglaublichen Dunk.

Basketball: Franz Wagner mit Leistungsexplosion – 28 Punkte und gigantischer Dunk

Spektakulärer Dunk, 28 Punkte und Lob aus allen Ecken: Mit der besten Leistung seiner Karriere hat NBA-Neuling Franz Wagner die Orlando Magic zu einem Auswärtssieg bei den Minnesota Timberwolves geführt. Der 20 Jahre alte Berliner überragte beim 115:97 am Montagabend (Ortszeit) insbesondere im letzten Viertel, als ihm zehn Punkte gelangen und er mit dem Dunk gegen zwei Gegner ein Ausrufezeichen setzte. „So gedunkt habe ich noch nie in meinem Leben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe einfach probiert, so hoch zu springen, wie es geht.“ Nach zuvor vier Niederlagen in Serie war der Erfolg erst der zweite Saisonsieg für die Orlando Magic.

Dennis Schröder geht dagegen ohne Erfolgserlebnis in das Duell mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner am Mittwoch (Ortszeit). Deutschlands bester Basketball-Profi verlor mit den Boston Celtics auch gegen die Chicago Bulls und steht bei inzwischen fünf Niederlagen in sieben Spielen. Schröder kam vor heimischem Publikum auf 13 Punkte und fünf Vorlagen.

Eishockey: Draisaitl mit vier Scorerpunkten beim 5:2 der Oilers gegen die Kraken

Zwei Tore, zwei Vorlagen und der siebte Sieg im achten Spiel: Für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers läuft es in der NHL weiter sehr gut. Deutschlands Sportler des Jahres traf am Montagabend (Ortszeit) beim 5:2 gegen die Seattle Kraken zum 1:0 und 2:1, das 3:1 und 5:2 bereitete der Kölner vor. Insgesamt kommt Draisaitl in dieser Saison bereits auf sieben Tore und zehn Vorlagen. So gut ist in der besten Eishockey-Liga der Welt sonst nur noch Teamkollege Connor McDavid mit ebenfalls 17 Scorerpunkten. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam bei den Kraken nicht zum Einsatz.

Football: Chiefs straucheln auch gegen Giants

Die Kansas City Chiefs haben sich auch gegen die New York Giants ungewöhnlich viele Fehler erlaubt, das Heimspiel in der NFL aber trotzdem 20:17 gewonnen. Der Super-Bowl-Champion der Saison 2019 machte den Sieg erst mit einem Field Goal im letzten Angriff perfekt. Quarterback-Star Patrick Mahomes leistete sich zum siebten Mal in Serie mindestens eine Interception - so viele Partien mit Fehlpässen zum Gegner hatte er nach Angaben der NFL weder in seiner Zeit in der besten Football-Liga der Welt noch zuvor am College oder an der High School. Durch den Sieg stehen die Chiefs nach acht Partien bei einer ausgeglichen Bilanz.

