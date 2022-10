US-Sport kompakt : Wagner kann Doncic nicht stoppen

Franz Wagner von den Orlando Magic im Duell mit Luka Doncic. Foto: AFP/Richard Rodriguez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Lakers holen ersten Saisonsieg

Dank eines starken Schlussviertels der Dallas Mavericks und einem erneut überragenden Luka Doncic hat Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber das deutsche NBA-Duell mit Franz Wagner gewonnen. Die Orlando Magic führten zwar über weite Strecken der ersten drei Viertel, gaben die Partie dann aber doch noch aus der Hand und verloren in Dallas 105:114. Die Los Angeles Lakers holten im sechsten Anlauf den ersten Saisonsieg und gewannen gegen die Denver Nuggets 121:110.

Mavericks-Anführer Doncic kam am Sonntagabend (Ortszeit) auf 44 Punkte und hat damit in dieser Saison noch kein Spiel mit weniger als 32 Zählern gehabt. In der Liga ist er mit im Schnitt 36,7 Punkten pro Partie Spitzenreiter. Kleber kam auf zwei Punkte, zwei Rebounds und zwei Vorlagen. Wagner verbuchte für die Magic, die weiter auf den zweiten Saisonsieg warten müssen, elf Zähler, vier Rebounds und zwei Assists.

Bei den Lakers sicherte ein starkes Schlussviertel den sehnlichst erhofften ersten Sieg der Spielzeit. Das Team des weiterhin am Daumen verletzten Nationalmannschafts-Kapitäns Dennis Schröder profitierte insgesamt von einer verbesserten Dreier-Quote. LeBron James war mit 26 Zählern bester Werfer der Partie, Anthony Davis kam auf 23 und Russell Westbrook verbuchte 18 Punkte.

Isaiah Hartenstein verbuchte für die New York Knicks zwölf Punkte, neun Rebounds und eine Vorlage, konnte die 108:121-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers aber nicht verhindern.

Football: Niederlagen für deutsche NFL-Profis

Die Philadelphia Eagles bleiben auf dem Höhenflug und das einzige ungeschlagene Team der National Football League (NFL). Angeführt von Quarterback Jalen Hurts, der vier lange Touchdown-Pässe warf, gewann der Super-Bowl-Champion von 2018 am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers 35:13. Die Eagles verbesserten ihre Saisonbilanz auf 7:0.

Mal wieder unerfreulich verliefen die Sonntagsspiele dagegen für die deutschen Profis. Amon-Ra St. Brown stand nach einer Gehirnerschütterung wieder auf dem Feld, der Wide Receiver fing auch Pässe für 69 Yards, dennoch verlor er mit den Detroit Lions gegen die Miami Dolphins 27:31. Die Lions stehen bei 1:6 Siegen und sind ligaweit das schwächste Team.

Für Browns Bruder Equanimeous und die Chicago Bears (3:5) gab es beim 29:49 bei den Dallas Cowboys nichts zu holen. Fullback Jakob Johnson spielt bei der größten Enttäuschung der Saison: Der Stuttgarter steht mit den vorab hoch gehandelten Las Vegas Raiders nach einem 0:24 bei den New Orleans Saints bei zwei Siegen und fünf Niederlagen.

In London hatten am Nachmittag die Denver Broncos ihren dritten Saisonsieg im achten Spiel gefeiert. Quarterback Russell Wilson führte die Broncos im Stadion von Tottenham Hotspur zu einem 21:17 gegen die Jacksonville Jaguars.

