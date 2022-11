US-Sport kompakt : Franz Wagner führt Magic zu Sieg gegen Mavericks

Franz Wagner von den Orlando Magic zieht zum Korb, während Dwight Powell verteidigt. Foto: dpa/Phelan M. Ebenhack

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Starker Wagner führt Magic zu NBA-Sieg gegen Mavericks

Angeführt von einem starken Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA gegen die zuletzt so erfolgreichen Dallas Mavericks gewonnen. Beim 94:87 kam der Basketball-Nationalspieler am Mittwochabend (Ortszeit) auf 22 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams. Die Mavericks um den Würzburger Maxi Kleber verloren auch deswegen nach zuletzt vier Siegen in Serie, weil die Magic Luka Doncic gut verteidigten. Der Slowene kam nur auf 24 Punkte und blieb damit im zehnten Spiel der Saison erstmals unter der 30-Punkte-Marke.

„Wir als Gruppe und als Einzelspieler haben alles zu beweisen in dieser Liga“, sagte Wagner. „Wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung neulich gegen Houston. Wir wollen ein widerstandsfähiges Team sein. Wir müssen besser werden darin, Spiele zu beenden und nach Fehlern weiterzuspielen“, erklärte der Berliner. Bemerkenswert war der Erfolg auch, weil die Magic erstmals in dieser Saison auf Paolo Banchero verzichten mussten. Er fehlte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk.

Basketball: Schröder-Einsatz für Lakers wird „noch ein bisschen dauern“

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder muss sich noch etwas gedulden bis zu seinem Debüt für die Los Angeles Lakers. „Er und Thomas Bryant wurden heute erneut untersucht. Da müssen wir noch immer von Tag zu Tag schauen. Dass die Verletzung verheilt, ist das eine, aber er muss auch wieder in einen Rhythmus kommen, in Übungen mit Kontakt. Es wird noch ein bisschen dauern“, sagte Lakers-Trainer Darvin Ham der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell mit den Los Angeles Clippers. Schröder hatte sich im letzten Vorbereitungsspiel eine Bänderverletzung im Daumen zugezogen und wurde operiert. Der Eingriff liegt etwas mehr als drei Wochen zurück.

Schröder selbst sieht sich unterdessen schon bereit für eine zeitnahe Rückkehr auf den Platz. „Dem Daumen geht es gut. Der Arzt meinte, dass ich bereit bin, Kontakttraining mitzumachen. Jetzt werde ich weiterhin an der Kondition arbeiten und werde die nächsten Tage auf jeden Fall auf dem Feld stehen“, sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger. Es sei keine Frage von Wochen, sondern von Tagen, bis er auflaufen werde.

Die Lakers spielen in ihrer nächsten Partie am Freitag (Ortszeit) gegen die Sacramento Kings und am Sonntag gegen die Brooklyn Nets. Bis zum Heimspiel gegen die Detroit Pistons am 18. November sind dann vier Tage Pause.

Basketball: Durant jagt Bestmarke von Jordan

Angeführt vom erneut überragenden Kevin Durant haben die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren fünften Saisonsieg eingefahren. Der Superstar kam beim 112:85 gegen die New York Knicks, dem ersten Spiel unter dem am Vortag zum neuen Chefcoach ernannten Jacque Vaughn, auf 29 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists und jagt damit eine 34 Jahre alte Bestmarke von Basketball-Legende Michael Jordan.

Durant hat nun in jedem der zwölf Saisonspiele der Nets seit Beginn der Saison mindestens 25 Punkte erzielt. Es ist die längste Serie, seit Jordan die Saison 1988-1989 mit 16 Spielen eröffnete, in denen er jeweils 25 Punkte oder mehr pro Spiel erzielte. Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein kam für die Knicks unterdessen 15 Minuten zum Einsatz und verbuchte fünf Rebounds und zwei Punkte.

(RP/SID/dpa)