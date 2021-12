US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

NHL-Star Leon Draisaitl (Mitte). Foto: AP/AMBER BRACKEN

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Eine Oilers-Pleite trotz Doppelpack von Leon Draisaitl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

American Football: Steelers verpassen historisches Comeback

Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers hat in der US-Profiliga NFL nur knapp ein historisches Comeback verpasst. Im dritten Viertel lag das Football-Team um Star-Quarterback Ben Roethlisberger gegen die Minnesota Vikings bereits mit 0:29 zurück, ehe sich mit dem letzten Spielzug doch noch die Chance auf die Verlängerung bot. Doch Roethlisbergers letzter Pass in die Endzone auf Tight End Pat Freiermuth Sekunden vor dem Ende kam nicht an.

Pittsburgh hätte als erstes NFL-Team ein Spiel der regulären Saison nach einem Rückstand von 29 oder mehr Punkten noch drehen können. Doch stattdessen verloren die Steelers trotz 308 Passyards von Roethlisberger letztlich mit 28:36 und müssen den ersten Platz in der AFC North langsam abhaken. Die Vikings wahrten derweil mit ihrem sechsten Saisonsieg die Chance auf die Wildcard-Runde.

Basketball: Lakers verlieren in Memphis - James mit 100. Triple-Double

Trotz einer weiteren Bestmarke in seiner großen Karriere hat LeBron James mit den Los Angeles Lakers den nächsten Rückschlag kassiert. Dem Basketball-Superstar gelang bei der 95:108-Niederlage gegen die Memphis Grizzlies als erst fünfter Spieler in der NBA-Geschichte sein 100. Triple-Double der Karriere. Doch auch die 20 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds von James konnten die 13. Saison-Niederlage (bei 13 Siegen) der Lakers nicht verhindern.

"Wir werden noch viele weitere enttäuschende Niederlagen erleben, wenn wir weiter so oft den Ball verlieren", moserte Lakers-Coach Frank Vogel. Los Angeles liegt in der Western Conference aktuell nur auf dem siebten Platz.

Team der Stunde bleiben unterdessen die Utah Jazz. Beim 118:96-Erfolg bei den Philadelphia 76ers holten die Texaner ihren sechsten Sieg in Serie und festigten Rang drei im Westen. Ebenfalls siegreich waren die San Antonio Spurs. Nach zwei Niederlagen bezwangen sie die Denver Nuggets mit 123:111, das konnte auch Nuggets-Starspieler Nikola Jokic (22 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists) mit seinem fünften Triple-Double der Saison nicht verhindern.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Eishockey: Draisaitls Doppelpack reicht Edmonton Oilers in der NHL nicht

Zwei Treffer von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nicht gereicht, um den 17. Saisonsieg einzufahren. Stattdessen kassierten die Kanadier am Donnerstag (Ortszeit) beim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) gegen die Boston Bruins die vierte Niederlage nacheinander.

Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (39.) und glich im Schlussabschnitt aus (50.). Mit 23 Saisontoren bleibt der 26-jährige Stürmer der beste Torjäger der Liga. Freuen konnte er sich aber nur bedingt, denn Bostons Matt Grzelcyk sorgte drei Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.

Niederlagen kassierten auch Philipp Grubauers Seattle Kraken und die Detroit Red Wings, bei denen Moritz Seider und Thomas Greiss unter Vertrag stehen. Verteidiger Seider blieb bei der 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)-Pleite gegen die St. Louis Blues ohne Akzente und Greiss stand im dritten Drittel zwischen den Pfosten. Sein Torhüterkollege Grubauer konnte das 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) gegen die Winnipeg Jets ebenfalls nicht verhindern, obwohl er 30 Schüsse parierte.

Besser lief es für Nico Sturm. Er und die Minnesota Wild unterstrichen mit dem achten Sieg in Serie ihre gute Form. Beim 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) bei den San Jose Sharks musste der Spitzenreiter der Central-Division nur in der Schlussphase kurzzeitig zittern. Sturm stand etwas mehr als 14 Minuten auf dem Eis.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)