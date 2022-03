US-Sport kompakt : Überraschender Arians-Rücktritt – neuer Trainer für Brady

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Neuer Trainer für Tom Brady

Tom Brady hat in der kommenden NFL-Saison einen neuen Cheftrainer bei den Tampa Bay Buccaneers. Bruce Arians hört in einem ungewöhnlichen Schritt nach drei Jahren in Florida mit sofortiger Wirkung auf und übergibt die Position an seinen elf Jahre jüngeren Kollegen Todd Bowles. Eine Nachfolgeregelung sei ihm immer wichtig gewesen, sagte der 69 Jahre alte Arians. Der Afroamerikaner Bowles ist bei den 32 Teams der aktuell sechste Cheftrainer aus einer gesellschaftlichen Minderheit. Die niedrige Zahl ist immer wieder Gegenstand von Kritik.

Das angekündigte Comeback von Quarterback Brady, der seine Karriere im Februar für beendet erklärt hatte und nun aber doch weiter für die Tampa Bay Buccaneers spielen will, habe den letzten Ausschlag gegeben. „Ich muss keine weiteren 15 Spiele gewinnen, um glücklich zu sein“, sagte Arians der „Los Angeles Times“, die zuerst über die Entscheidung berichtete. „Es ist mir lieber, Todd in einer Ausgangslage zu sehen, in der er erfolgreich sein kann, als dass er einen schlechten Job annehmen muss.“ Er habe ohnehin wahrscheinlich im kommenden Februar in Rente gehen wollen und habe nun die Kontrolle.

Arians holte mit den Buccanners vor zwei Jahren den Super Bowl und musste sich in der vergangenen Saison in einem dramatischen Spiel in den Playoffs dem späteren Sieger Los Angles Rams geschlagen geben. Er wird zukünftig Berater von Manager Jason Licht.

Die Buccaneers stehen bereits als eine der beiden Mannschaften fest, die im Herbst das erste NFL-Spiel in Deutschland austragen. Offen ist der Gegner für die Partie in München.

Normalerweise sind NFL-Teams dazu verpflichtet, bei einer offenen Cheftrainerstelle mit mehreren Kandidaten Vorstellungsgespräche zu führen und dabei auch Coaches mit einem Minderheitenhintergrund eine Chance zu geben. Weil das neue NFL-Jahr aber bereits angefangen hat, mussten sich die Buccaneers an diesen Ablauf nicht halten und konnten Bowles direkt befördern.

Basketball: Mavericks lösen das Play-off-Ticket

Die Dallas Mavericks haben den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. Mit dem 120:112-Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Cleveland Cavaliers ist dem Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber, der auf sechs Punkte kam, die Teilnahme an der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. Aktuell belegen die Texaner Rang drei der Western Conference.

Die Boston Celtics haben dagegen trotz eines überzeugenden Auftritts von Center Daniel Theis einen Rückschlag im Rennen um die aussichtsreichsten Play-off-Plätze erlitten. Der Rekordmeister unterlag mit 98:106 den Miami Heat, die an der Spitze der Eastern Conference stehen und wie die Mavs bereits qualifiziert sind. Die Celtics, für die Theis 15 Punkte ohne Fehlversuch aus dem Feld erzielte, liegen auf Rang vier.

Auf starke 28 Punkte kam Shootingstar Franz Wagner für Orlando Magic und sein Bruder Moritz fügte vier weitere Zähler hinzu. Dennoch setzte es für das abgeschlagene Team eine 110:127-Pleite bei den Washington Wizards. Ohne den mit Schulterproblemen fehlenden Dennis Schröder kassierten die Houston Rockets zudem eine 118:121-Niederlage gegen die Sacramento Kings.

Houston ist raus aus dem Play-off-Rennen, die schwer enttäuschenden Los Angeles Lakers haben noch eine kleine Chance, müssen aber im Duell bei Utah Jazz in der Nacht zum Freitag weiter auf ihren Topstar LeBron James verzichten, der Knöchelprobleme hat.

Eishockey: Draisaitl trifft beim Oilers-Sieg

Mit seinem 49. Saisontor und einem Treffer im Shootout hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den Edmonton Oilers zu einem Sieg gegen die Los Angeles Kings verholfen. Beim 4:3 erzielte der Kölner am Mittwochabend das zwischenzeitliche 2:1 und traf dann als erster im Penalty-Schießen. Draisaitl steht damit wieder gleichauf mit Auston Matthews von den Toronto Maples Leafs an der Spitze der NHL-Torjägerliste. Topscorer der National Hockey League ist weiter Draisaitls Teamkollege Connor McDavid, der mit einem Tor und einer Vorlage nun auf 100 Punkte kommt. Draisaitl steht bei 97.

Moritz Seider ging trotz zwei Torvorlagen dagegen mit einer Enttäuschung vom Eis. Seine Detroit Red Wings verloren nach Verlängerung 4:5 gegen die New York Rangers. Mit 39 Assists bleibt der Eishockey-Nationalspieler aber der mit Abstand erfolgreichste NHL-Neuling in dieser Kategorie und machte weiter Werbung in eigener Sache für die Auszeichnung als bester neuer Spieler der Saison.

