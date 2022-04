US-Sport kompakt : Überragender Kleber führt die Mavericks zum Sieg in den Play-offs

Trifft aus allen Lagen: Maxi Kleber. Foto: AP/Tony Gutierrez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Kleber führt die Mavs zum Ausgleich

Dreier-Spezialist Maxi Kleber hat den Dallas Mavericks den Ausgleich in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Nach der 93:99-Auftaktniederlage gegen die Utah Jazz gewann die Texaner Spiel zwei ebenfalls in eigener Halle 110:104 und stellten die Serie „best of seven“ auf 1:1. Die Mavs mussten dabei auch in der Nacht zum Dienstag auf ihren an der Wade verletzten slowenischen Topstar Luka Doncic verzichten.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Dafür sprang neben Jalen Brunson (41 Punkte) auch Nationalspieler Maxi Kleber in die Bresche. Der Würzburger verwandelte acht seiner elf Dreier-Versuche, zwei in Folge in der Crunch Time. Zunächst traf der 30-Jährige zur 99:98-Führung, dann erhöhte er umgehend auf 102:98. Insgesamt kam er auf herausragende 25 Punkte.

Dallas wahrte damit seine Chance auf den zweiten Meistertitel nach 2011, als die Mavs von Dirk Nowitzki zum Ring geführt worden waren. Spiel drei der Serie findet am Donnerstag in Utah statt. „Wir wissen, was uns dort erwartet“, sagte Mavericks-Coach Jason Kidd, „sie spielen zu Hause extrem gut.“

Einen Schritt weiter als Dallas sind bereits die Golden State Warriors und die Philadelphia 76ers, die nach dem zweiten Heimsieg jeweils mit 2:0 führen. Die Warriors ließen den Toronto Raptors, die weiter auf Nationalspieler Isaac Bonga verzichteten, beim 112:97 ebenso keine Chance wie die 76ers den Denver Nuggets beim 126:106.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Basketball: Smart ist „Verteidiger des Jahres“

Marcus Smart von Rekordmeister Boston Celtics wurde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum besten Verteidiger des Jahres gewählt, als erster Guard seit Gary Payton 1996. Der 28-Jährige erhielt in einer globalen Umfrage unter Medienvertretern 257 Stimmen und lag damit vor Mikal Bridges von den Phoenix Suns (202) und Rudy Gobert von den Utah Jazz (136). Der Franzose Gobert hatte die Auszeichnung 2018, 2019 und 2021 erhalten.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Basketball: Schlechte Nachrichten für Sabally-Schwestern

Die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga der Frauen WNBA beginnt ohne die deutschen Schwestern Satou und Nyara Sabally. Die 23 Jahre alte Satou Sabally werde voraussichtlich erst Mitte Mai zum Team stoßen, teilten die Dallas Wings am Montag (Ortszeit) mit. Bis dahin sei sie noch in der Türkei für Fenerbahce aktiv. Ihre ein Jahr jüngere Schwester Nyara verpasst die Saison dagegen wegen einer Knieverletzung komplett. „Wir wussten, dass sie wegen ihrer Gesundheit in dieser Saison nicht spielen wird“, hatte Liberty-Manager Jonathan Kolb bei Saballys Vorstellung in New York am Freitag gesagt. Man plane mit ihr für die Zukunft.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Die Saison in der WNBA beginnt am 6. Mai. Satou Sabally geht in ihre dritte Spielzeit für die Wings. Viele Basketballerinnen sind außerhalb der WNBA-Saison für Teams in Europa aktiv und verdienen dort ihr Geld. Nyara Sabally war beim Draft von den New York Liberty an fünfter Stelle ausgewählt worden. Die beiden Schwestern sind in Berlin aufgewachsen.

Eishockey: Avalanches können doch noch verlieren

Nico Sturm hat mit den Colorado Avalanche nach zuletzt neun Siegen in Serie wieder ein Spiel in der NHL verloren. Der Stürmer aus Augsburg kam beim 2:3 gegen die Washington Capitals am Montagabend (Ortszeit) zu einer Vorlage, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Colorado ist allerdings schon sicher für die Playoffs in der besten Eishockey-Liga der Welt qualifiziert.

(RP/SID/dpa)