US-Sport kompakt : Top-Rookie Chet Holmgren fällt gesamte NBA-Saison aus

Chet Holmgren. Foto: dpa/Jeff Swinger

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Top-Rookie Chet Holmgren fällt gesamte NBA-Saison aus

Der im diesjährigen Draft an Position zwei ausgewählte Basketballer Chet Holmgren wird die gesamte NBA-Saison wegen einer Fußverletzung verpassen. Das gab sein Club Oklahoma City Thunder am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

Der 20-jährige Holmgren hat sich laut General Manager Sam Presti eine Sehne im rechten Fuß gerissen und muss demnach operiert werden. Der schlaksige Center hatte sich am Wochenende bei einem sogenannten Pro-Am-Spiel, bei dem Profis gemeinsam mit Amateuren spielen, in Seattle verletzt. Nach einer Verteidigungsaktion gegen Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hatte Holmgren humpelnd das Feld verlassen. „Eines, das uns bei der Auswahl von Chet am meisten beeindruckt hat, war seine Entschlossenheit und sein Fokus. Wir erwarten, dass ihn dieselbe Hartnäckigkeit durch diese Zeit tragen wird“, sagte General Manager Sam Presti.

Die Verletzung ist ein herber Schlag für die Thunder, die seit dem Abgang von Superstar Kevin Durant im Jahr 2016 keine Playoff-Serie mehr gewinnen konnten und nun unter anderem um Holmgren herum ein neues Team aufbauen wollten. Holmgren kam für die Universität Gonzaga in der US-College-Meisterschaft im Vorjahr auf durchschnittlich rund 14 Punkte und 10 Rebounds und beeindruckte vor allem mit 3,7 Blocks pro Spiel.

