US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NFL verpasst haben

Buccaneers-Quarterback Tom Brady (r).. Foto: AP/Mark LoMoglio

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Brady wirft 700. Touchdown-Pass.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Brady bricht nächsten NFL-Rekord

Tom Brady hat mit den Tampa Bay Buccaneers einen weiteren NFL-Rekord gebrochen. Der 44 Jahre alte Quarterback des Titelverteidigers übertraf beim packenden 33:27 nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills die Bestmarke von 7142 erfolgreichen Pässen des früheren Saints-Quarterbacks Drew Brees in der Football-Profiliga.

Brady musste um den Sieg allerdings zittern, nachdem die Bills in der zweiten Hälfte noch einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten. In der Verlängerung lief BreshadPerriman nach einem 58-Yard-Pass von Brady in die Endzone, es war der 700. Touchdown-Pass in Bradys Karriere.

"Das war ziemlich cool. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es nicht so weit gekommen wäre, aber am Ende zählen sie alle gleich viel", sagte Brady nach dem Krimi: "Wir müssen daraus lernen und weitermachen." Für die Bucs war es der zehnte Sieg im 13. Saisonspiel, Brady überzeugte mit insgesamt 363 Passing-Yards, zwei geworfenen und einem erlaufenen Touchdown.

Für den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown gab es mit den Detroit Lions eine Woche nach seinem spielentscheidenden Touchdown indes die elfte Saison-Niederlage. Beim 10:38 bei den Denver Broncos überzeugte der 22 Jahre alte Wide Receiver aber als bester Passempfänger seiner Mannschaft, St. Brown fing acht Pässe für 73 Yards Raumgewinn.

Quarterback Aaron Rodgers führte die Green Bay Packers im Duell mit dem Erzrivalen Chicago Bears mit vier Touchdowns zu einem 45:30-Erfolg. Shootingstar Patrick Mahomes hatte mit den Kansas City Chiefs beim 48:9 gegen die Las Vegas Raiders überhaupt keine Probleme.

Basketball: Durant beleidigt Fan und muss zahlen

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Sein loses Mundwerk kostet Kevin Durant 25.000 Dollar. Der NBA-Superstar wurde von der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu einer Geldstrafe in dieser Höhe verdonnert, weil er während eines Spiels einen Fan beleidigt hatte.

Dieser hatte Durant am Freitag im Spiel seiner Brooklyn Nets bei den Atlanta Hawks (113:105) zugerufen, er solle aufhören "zu heulen". Daraufhin revanchierte sich der zweimalige NBA-Champion mit beleidigenden Worten und muss dafür nun zahlen. Im Spiel machte Durant als Topscorer seines Teams 31 Punkte.

Basketball: 20 Punkte von Franz Wagner reichen Orlando erneut nicht

Die Orlando Magic haben ihre NBA-Auswärtsreise mit der fünften Niederlage in Serie beendet. Das Team um die Berliner Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner unterlag den Los Angeles Lakers am Sonntagabend (Ortszeit) 94:106. Superstar LeBron James war mit einem Triple Double aus 30 Punkten, elf Rebounds und zehn Vorlagen der erfolgreichste Werfer der Partie, bei den Magic war Cole Anthony mit 21 Punkten am besten.

Franz Wagner kam einen Tag nach seinen 20 Punkten bei der Niederlage gegen die Clippers erneut auf 20 Zähler und damit zum vierten Mal in seiner noch jungen NBA-Karriere auf mindestens diese Ausbeute. Moritz Wagner spielte nicht. Nach einer knappen Drei-Punkte-Halbzeitführung zerstörte ein ganz schwacher Start in die zweite Hälfte, als die Lakers in gut sechs Minuten einen 20:4-Lauf hatten und das Viertel mit 36:10 gewannen, die gute Ausgangsposition der Gäste.

Auch dank einer guten Leistung von Nationalspieler Maxi Kleber holten die Dallas Mavericks den ersten Saisonsieg ohne ihren Star Luka Doncic. Der Slowene fehlte wegen einer älteren Knöchelverletzung und sah, wie Kleber 16 Punkte, zwei Assists und sieben Rebounds beisteuerte zum 103:84 gegen die Oklahoma City Thunder. Die Mavericks stehen damit wieder bei einer ausgeglichenen Bilanz von je 13 Siegen und Niederlagen.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)