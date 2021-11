US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Tom Brady. Foto: AP/Patrick Semansky

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Der nächste Sieg von Star-Quarterback Tom Brady.

American Football: Brady führt Buccaneers in NFL zu Heimsieg gegen Giants

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie haben die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady ihr Heimspiel gegen die New York Giants gewonnen. Der Super-Bowl-Sieger der vergangenen Saison war beim 30:10 am Montagabend (Ortszeit) zu keiner Zeit wirklich in Gefahr und brauchte für den ersten Touchdown im ersten Drive nicht mal einen dritten Versuch. Brady hatte beim Comeback seines Lieblingsmitspielers Rob Gronkowski zwei Touchdown-Pässe und warf für insgesamt 307 Yards. Drei Niederlagen in Serie hatte Brady seit 2002 nicht mehr.

„Das ist ein guter Sieg für unser Team. Zwei nacheinander zu verlieren ist wirklich Mist in der NFL. Ich bin froh, dass es keine drei sind“, sagte Brady bei ESPN.

Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL seine Negativserie beendet. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gewann das Team gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 5:2.

Grubauer, der vor der Saison von Titelanwärter Colorado nach Seattle gewechselt war, parierte 37 Schüsse, davon allein 22 im letzten Drittel. Seattle Kraken bleibt dennoch in der Pacific-Division Letzter.

Der deutsche Nationalspieler Nico Sturm verlor dagegen mit seinen Minnesota Wild gegen Meister Tampa Bay Lightning mit 4:5 nach Shootout. Die Wild hatten im Schlussdrittel einen 2:4-Rückstand egalisiert. Sturm stand 11:22 Minuten auf dem Eis, dem 26 Jahre Jahre alten Stürmer gelang aber kein Tor und kein Assist. Minnesota führt die Central-Division weiter an.

Basketball: Schröder gewinnt NBA-Duell mit Ex-Kollege Theis

Dennis Schröder hat in der Basketball-Profiliga NBA das Duell mit seinem früheren Braunschweiger Klubkollegen Daniel Theis gewonnen. Schröder siegte mit den Boston Celtics gegen die Houston Rockets klar mit 108:90. Während Schröder mit 18 Punkten erneut eine gute Leistung zeigte, musste sich Theis auf der Gegenseite mit sieben Zählern begnügen.

Für die Celtics war es der dritte Sieg in Folge, Houston bleibt dagegen das schlechteste Team der Liga. Für die Rockets war es bereits die 16. Pleite im 17. Saisonspiel. Schröder und Theis hatten in der Saison 2012/2013 gemeinsam für die New Yorker Phantoms Braunschweig gespielt.

Die Brüder Moritz (18 Punkte) und Franz Wagner (0) verloren derweil mit Orlando Magic auch das zweite Spiel innerhalb von 48 Stunden gegen die Milwaukee Bucks, diesmal setzte sich der Meister mit 123:92 durch. Franz Wagner brachte dabei keinen seiner neun Würfe aus dem Feld im Korb unter.

Die Kansas City Chiefs kommen in der NFL immer besser in Schwung und haben auch ihr Heimspiel gegen die zuletzt so starken Dallas Cowboys gewonnen. Das nie gefährdete 19:9 war der vierte Sieg in Serie, nur die New England Patriots waren mit fünf Siegen in den vergangenen Wochen noch erfolgreicher als der Super-Bowl-Champion von vor zwei Jahren.

Weil die Los Angeles Chargers in einer am Ende wilden Partie gegen die Pittsburgh Steelers 41:37 gewannen, änderte sich am Abstand zwischen den Chiefs auf Rang eins der AFC West und den Chargers auf Rang zwei nichts.

Eishockey: Stützle liefert Vorlage in NHL und verliert spät mit Ottawa

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators eine späte Niederlage kassiert. Die Senators unterlagen den Colorado Avalanche in der Nacht zu Dienstag in einer spektakulären Partie mit 5:7. Stützle, dem eine Vorlage gelang, stand 16:19 Minuten auf dem Eis. Colorado liegt mit neun Punkten weiterhin auf dem letzten Platz der Atlantic Divison.

Ottawa geriet bereits in der ersten Spielminute in Rückstand, konnte sich im weiteren Verlauf der Partie jedoch fangen und durch einen Treffer von Zach Sanford in der 46. Minute sogar mit 5:4 in Führung gehen. Doch ein Doppelschlag von Colorado binnen zwei Minuten kurz vor dem Ende zerstörte die Hoffnungen auf einen Sieg endgültig.

