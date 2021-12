US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Tim Stützle klatscht mit seinen Teamkollegen ab. Foto: AFP/Chris Tanouye

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Stützle mit großem Auftritt.

Eishockey: Owetschkin erzielt 750. NHL-Tor

Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Der 36-Jährige erzielte beim 3:1 gegen die Columbus Blue Jackets sein 750. Tor in der NHL und gehört nun einem elitären Klub an. Der Russe erzielte das zwischenzeitliche 2:0.

Zuvor hatten diese Trefferzahl nur Rekordtorschütze Wayne Gretzky (894 Tore), "Mr. Hockey" Gordie Howe (801) und der tschechische Superstar Jaromir Jagr (766) erreicht.

Ende Juli hatte Owetschkin einen neuen Vertrag über fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben. Der Flügelstürmer, der seit 2005 ununterbrochen für die Capitals spielt und sie 2018 als Kapitän zum Stanley Cup führte, hat weiterhin den "ewigen" Rekord von Gretzky im Visier.

Eishockey: Stützle mit Doppelpack und Assist bei Senators-Sieg

Die deutsche Eishockey-Hoffnung Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen überragenden Abend für die Ottawa Senators erwischt. Der 19 Jahre alte Stürmer erzielte beim 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche einen Doppelpack und bereitete einen weiteren Treffer für die Sens vor. Stützle traf zum 3:2, im Powerplay zum 5:2 und legte das 1:0 auf.

Nach 22 Spielen hat Stützle drei Tore und acht Vorlagen auf dem Konto. Für Ottawa, weiter Schlusslicht der Atlantic Division, war es erst der sechste Saisonsieg.

In einer weiterhin starken Form präsentiert sich zudem Nationalspieler Moritz Seider. Der Rookie schoss die Detroit Red Wings beim 4:3 nach Verlängerung gegen die New York Islanders in der Overtime zum Sieg. Für den 20-Jährigen war es bereits der 17. Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit.

Ebenfalls erfolgreich war Nico Sturm. Seiders Nationalmannschaftskollege feierte mit Minnesota Wild ein 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Toronto Maple Leafs. Minnesota ist mit 35 Punkten das Maß der Dinge in der Central Division. Sturm bliebt ohne Torbeteiligung.

Basketball: 31 Punkte! Überragender Schröder führt Celtics zum Sieg

Mit 31 Punkten hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder die Boston Celtics zum Auswärtssieg gegen die Portland Trail Blazers geführt. Beim 145:117 gehörte der 28 Jahre alte Aufbauspieler am Samstag (Ortszeit) zu den stärksten Akteuren. Schröder war zusammen mit Jayson Tatum (ebenfalls 31 Punkte) bester Werfer der Gäste. In der nordamerikanischen Profiliga NBA war es die drittbeste Offensivleistung der Saison, bislang haben nur die Memphis Grizzlies (152) und die Houston Rockets (146) mehr Punkte erzielt.

Memphis setzte sich bei den Dallas Mavericks durch. Ohne ihre Schlüsselspieler Luka Doncic und Kristaps Porzingis kassierten die Texaner eine weitere Niederlage und verloren mit 90:97 gegen die Grizzlies. Nationalspieler Maxi Kleber stand in der ersten Fünf, kam auf sieben Punkte und holte neun Rebounds. Die Texaner haben nun sieben ihrer letzten neun Spiele verloren.

Bei der 99:104-Auswärtsniederlage der Los Angeles Clippers gegen die Sacramento Kings kam Isaiah Hartenstein in 14 Minuten Spielzeit auf vier Punkte und holte fünf Rebounds.

