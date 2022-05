US-Sport kompakt : Theis und Boston erzwingen Entscheidungsspiel

Daniel Theis (li.) gegen Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Foto: AFP/Stacy Revere

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Boston Celtics erzwingen Spiel sieben – Warriors weiter

Die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Entscheidungsspiel erzwungen. Sie gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks mit 108:95 (53:43) und können nun am Sonntag in heimischer Halle im siebten Duell der Best-of-seven-Serie den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte Jayson Tatum, der mit 46 Punkten der überragende Mann war. Er verhinderte ein erneutes Comeback der Bucks, die im Schlussviertel wieder kurz davor standen, einen Rückstand von 14 Zählern aufzuholen. Center Theis steuerte vier Punkte zum Sieg bei.

Nach dem Spiel der Bucks wurden in der Innenstadt von Milwaukee drei Menschen angeschossen, nachdem es laut Behörden vor einer Bar zu einer Schlägerei gekommen war. Laut Polizei kam ein 29-jähriger Mann in Gewahrsam. Die Opfer sind nicht in Lebensgefahr.

Eine Runde weiter sind derweil die Golden State Warriors mit Superstar Stephen Curry. Sie bezwangen daheim die Memphis Grizzlies mit 110:96 (53:51) und entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Bester Werfer war Klay Thompson mit 30 Zählern. Im Finale der Western Conference treffen sie entweder auf die Phoenix Suns oder die Dallas Mavericks um Maxi Kleber.

Basketball: Philadelphia 76ers wollen mit Harden verlängern

Nach dem erneuten Aus in der zweiten Runde der NBA-Play-offs wollen die Philadelphia 76ers Superstar James Harden unbedingt halten. „Das ist der Plan, dass er bleibt. Das ist der Plan seit dem Trade. Wir müssen mit seinem Agenten sprechen und das wird zwischen uns bleiben, um herauszufinden, wie das funktioniert“, sagte Präsident Daryl Morey, nachdem die Sixers in sechs Spielen gegen die Miami Heat ausgeschieden waren.

Der Vertrag von Harden, der im Februar von den Brooklyn Nets geholt wurde, läuft aus. Er besitzt eine Spieler-Option in Höhe von 47,4 Millionen Dollar, die er bis Ende Juni ziehen kann. Dass er sie nicht schon gezogen hat, hatte er damit begründet, es vergessen zu haben. Der 32-Jährige selbst hatte bereits nach der Niederlage gegen Miami angedeutet, dass er gerne bleiben möchte. Er könnte die Sixers theoretisch im Sommer aber auch als Free Agent verlassen.

Football: New Orleans Saints holen Wide Receiver Jarvis Landry

Die New Orleans Saints aus der National Football League (NFL) haben sich einen weiteren vertragslosen Spieler gesichert. Nach Safety Tyrann Mathieu haben sie laut übereinstimmenden Medienberichten nun auch Wide Receiver Jarvis Landry verpflichtet. Auf seinem Instagram-Kanal schrieb er bereits: „Zuhause!!! Wir sehen uns Who Dat Nation (Fan-Gemeinde der Saints, Anm. d. Red.).“

Der 29-Jährige stammt gebürtig aus der Nähe von New Orleans und spielte am College für die Louisiana State Universität (LSU). In der NFL lief er für die Miami Dolphins und die Cleveland Browns auf, die ihn nach drei Jahren im März entlassen hatten. Bei den Saints soll er einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben haben.

Eishockey: Erstmals seit 1996 – Panthers gewinnen Play-off-Serie

Die Florida Panthers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine 26 Jahre andauernde Durststrecke beendet. Zum ersten Mal seit 1996 gewann das Team aus Sunrise wieder eine Play-off-Serie und steht im Viertelfinale. Die Panthers setzten sich durch ein 4:3 nach Verlängerung mit 4:2 gegen die Washington Capitals durch.

Carter Verhaeghe (63.) sorgte in der Overtime für die Entscheidung, als erst zwölfter Spieler der NHL-Geschichte erzielte der Stürmer in drei aufeinanderfolgenden Play-off-Spielen das Siegtor. In der Runde der besten Acht trifft Florida auf die Toronto Maple Leafs oder Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. In der Best-of-seven-Serie steht es 3:3.

Auch die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins gehen in ein Entscheidungsspiel. Das Team aus dem Big Apple glich am Freitag (Ortszeit) durch ein 5:3 in Pennsylvania zum 3:3 aus. Ebenfalls ein siebtes Spiel gibt es nach dem 4:2 der Dallas Stars gegen die Calgary Flames. Von den acht Serien gehen damit fünf über die volle Distanz.

(RP/SID/dpa)