US-Sport kompakt : Nationalspieler Theis mit Boston Celtics vor Finaleinzug

NBA-Profi Daniel Theis. Foto: AFP/Michael Reaves

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Sturm-Team verpasst vorzeitige Entscheidung in NHL-Viertelfinale

Die Colorado Avalanche haben den vorzeitigen Einzug in das Western Conference Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL verspielt. In der heimischen Arena verlor das Team des deutschen Profis Nico Sturm am Mittwoch (Ortszeit) 4:5 nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues. In der Serie führt Colorado aber noch mit 3:2-Siegen und benötigt weiterhin nur noch einen Erfolg zum Einzug ins Halbfinale der NHL.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Nach einem starken Start der Gastgeber mit einer 3:0-Führung glichen die Blues im letzten Drittel zunächst zum 3:3 aus. Nach der erneuten Führung von Colorado, das weiterhin auf den angeschlagenen Sturm verzichten musste, glich Robert Thomas 56 Sekunden vor dem Ende aus und schickte die Begegnung in die Verlängerung. Dort ließ Tyler Bozak die Blues jubeln.

Am Freitag haben die Avalanche in St. Louis die nächste Chance, die Serie für sich zu entscheiden.

Basketball: Nationalspieler Theis mit Boston Celtics vor Finaleinzug

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics dicht vor dem Einzug ins Finale der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der Rekordmeister gewann Spiel fünf bei den Miami Heat dank einer starken zweiten Halbzeit mit 93:80 und ging damit in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung.

Im Heimspiel am Freitag haben die Celtics somit den ersten Matchball im Finale der Eastern Conference, eine entscheidende siebte Partie fände am Sonntag wieder in Miami statt.

Theis saß über die komplette Spielzeit auf der Bank und blieb erstmals in der Serie ohne Einsatzzeit. Matchwinner für Boston war Topstar Jason Tatum mit 22 Punkten, zwölf Rebounds sowie neun Assists, Jalen Brown sammelte als bester Werfer 25 Zähler. „Wir dürfen nicht denken, dass es vorbei ist“, sagte Tatum: „Die Aufgabe ist noch nicht erledigt.“

Für die Celtics wäre es der erste Finaleinzug seit 2010, ihren 17. und bislang letzten Meistertitel holten sie 2008. In der Serie gegen Miami drehten sie einen 1:2-Rückstand, zuvor schalteten sie Titelverteidiger Milwaukee Bucks aus. „Das ist eine große Chance“, sagte Brown: „Wir haben die Möglichkeit, etwas Besonderes zu schaffen.“ Bester Werfer der Heat war Bam Adebayo mit 18 Zählern.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln im Westen die Dallas Mavericks mit dem deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber sowie die Golden State Warriors. Die Warriors hatten dank eines Vorsprungs von 3:1 am Donnerstagabend den nächsten Matchball in der Serie.

Football: NFL-Profi Kaepernick möglicherweise vor Rückkehr

Football-Profi Colin Kaepernick könnte vor einer Rückkehr in die amerikanische Liga NFL stehen. Der Quarterback, der zuletzt 2017 auf dem Feld stand, ist laut übereinstimmenden Medienberichten von den Las Vegas Raiders zu einem Probetraining eingeladen worden. Der 34-Jährige würde bei einer Verpflichtung Kollege des deutschen Profis Jakob Johnson werden, der im Frühjahr zu dem Team wechselte.

Kaepernick hatte zuletzt bei einem Training vor NFL-Scouts seinen aktuellen Leistungsstand gezeigt. Die Teams hatten dem einstigen Quarterback der San Francisco 49ers nach dem Knien bei der Nationalhymne keinen neuen Vertrag angeboten. Lediglich die Seattle Seahawks hatten ihn 2017 zu einem Probetraining eingeladen, doch eine Einigung kam nicht zustande.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Kaepernicks friedlicher Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt hatte für großes Aufsehen gesorgt. Zwischenzeitlich gab es eine außergerichtliche Einigung mit der NFL wegen seiner Klage, in der Folge diskriminiert worden zu sein. Die San Francisco 49ers hatte der einst als einer der besten Spielmacher der Liga geltende Kaepernick zum Ende der Saison 2012 in das Endspiel um den Super Bowl geführt.

(RP/SID/dpa)