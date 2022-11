US-Sport kompakt : Sturm trägt sich bei Sharks-Sieg in die Torschützenliste ein

Nico Sturm von San José Sharks beim Torschuss. Foto: dpa/Andy Clayton-King

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Sturm trifft bei Sharks-Sieg

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat seinen San Jose Sharks in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen wichtigen Erfolg ermöglicht. Dem 27-Jährigen gelang fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gegen Minnesota Wild der Ausgleich zum 2:2, ehe sich die Sharks nach Penaltyschießen mit 3:2 durchsetzten. Sturm, der vor der Saison von Meister Colorado Avalanche nach San Jose gekommen war, beendete seine Durststrecke von fünf Spielen ohne Treffer.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Insgesamt kommt der Augsburger in 17 Partien auf sechs Saisontore und einen Assist, sein Team bleibt trotz des zweiten Erfolgs nacheinander im hinteren Drittel der Western Conference.

Football: Raiders verlieren zum siebten Mal in NFL: Quarterback Carr weint

Die Las Vegas Raiders mit dem Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson haben die nächste knappe Niederlage in der NFL kassiert und damit eine emotionale Reaktion von Quarterback Derek Carr provoziert. Nach dem 20:25 gegen die Indianapolis Colts - der siebten Niederlage im neunten Spiel - kamen dem Spielmacher auf der Pressekonferenz die Tränen. Er sei „extrem angefressen“, berichtete Carr und stellte indirekt die Einstellung einiger Kollegen infrage. „Ich würde mir wünschen, jeder in der Kabine hätte die gleichen Gefühle für diesen Ort“, sagte er.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die siegreichen Colts werden derzeit von Interimstrainer Jeff Saturday betreut, der zuvor weder in der NFL noch auf College-Niveau als Coach gearbeitet hatte und als ehemaliger Profi ein kompletter Neuling als NFL-Cheftrainer ist. Die Kritik an Raiders-Trainer Josh McDaniels nahm in den sozialen Netzwerken deswegen stark zu. McDaniels ist in seiner ersten Saison bei den Raiders und arbeitete zuvor sehr erfolgreich als Assistent von Bill Belichick bei den New England Patriots. Aus dieser Zeit kennt er auch Johnson, der seine NFL-Karriere bei den Patriots begonnen hatte und im Sommer ebenfalls nach Las Vegas gewechselt war.

Basketball: Embiid mit Karrierebestwert von 59 Punkten bei 76ers-Sieg in NBA

Joel Embiid hat zum ersten Mal in seiner Karriere 59 Punkte in einem NBA-Spiel erzielt und die Philadelphia 76ers zu einem Sieg gegen die Utah Jazz geführt. Der 28 Jahre alte Kameruner war beim 105:98 am Sonntag der überragende Basketballer auf dem Feld und beendete die Partie mit Statistiken, die es nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP so noch nie gab in der NBA: 59 Punkte, elf Rebounds, acht Vorlagen, einen geklauten Ball und sieben Blocks. Nie zuvor hatte jemand auch nur 50 Punkte mit mindestens fünf Rebounds, Vorlagen und Blocks kombiniert, seit die NBA Blocks 1973/1974 als Statistik aufgenommen hat.

„Ich habe noch nie eine dominierendere Vorstellung gesehen, wenn du Angriff und Abwehr kombinierst“, lobte 76ers-Trainer Doc Rivers. 26 der 27 Punkte für Philadelphia im letzten Viertel kamen von Embiid, der bereits am Abend zuvor gegen die Atlanta Hawks 42 Zähler gesammelt hatte. Nach schwachem Start in die Saison haben die 76ers nun eine ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die New York Knicks haben trotz einer erneut guten Leistung von Isaiah Hartenstein dagegen wieder eine negative Bilanz. Das 135:145 gegen die Oklahoma City Thunder war die siebte Niederlage, sechs Mal gab es einen Sieg. Hartenstein stand in der Startaufstellung und verbuchte 14 Punkte, sieben Rebounds und eine Vorlage.

Ohne den verletzten LeBron James gewannen die Los Angeles Lakers am Abend nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie unerwartet 116:103 gegen die Brooklyn Nets und verhinderten so den schlechtesten Saisonstart ihrer Geschichte. Der Heimsieg war erst der dritte Erfolg in dieser Spielzeit für die Mannschaft von Nationalspieler Dennis Schröder, der nach seiner Daumenverletzung am Donnerstag das nächste Mal untersucht werden soll und könnte am Freitag gegen die Detroit Pistons womöglich erstmals in dieser Saison auflaufen.

(RP/SID/dpa)