US-Sport kompakt : Sturm gewinnt deutsches NHL-Duell mit Draisaitl

Nico Sturm. Foto: AFP/Dustin Bradford

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Schock-Nachricht aus der NFL – Quarterback Haskins verstorben

Die National Football League (NFL) trauert um den jungen Quarterback Dwayne Haskins. Die Pittsburgh Steelers bestätigten den Tod des 24-Jährigen am Samstag via Twitter. Laut eines ESPN-Berichts war Haskins im Süden Floridas von einem Auto angefahren worden und am Morgen seinen schweren Verletzungen erlegen.

Basketball: Isaiah Hartenstein gewinnt mit den Clippers viertes Spiel in Serie

Die Los Angeles Clippers um den deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein bleiben kurz vor Beginn der Playoff-Qualifikation in der NBA auf Erfolgskurs. Am Samstag (Ortszeit) gewannen die Clippers durch ein 117:98 (59:45) über die Sacramento Kings ihr viertes Spiel nacheinander.

Die Clippers eröffneten die Partie mit einem 9:0-Lauf, lagen nach dem ersten Viertel mit 15 Zählern vorn und behaupteten über den restlichen Spielverlauf eine komfortable Führung. Hartenstein streute von der Bank zehn Punkte, sechs Rebounds sowie drei Assists ein und traf in der dritten Partie in Serie zwei Dreier. Die Clippers werden die Hauptrunde als Achter beenden und sich im sogenannten Play-In-Turnier erst noch ein Playoff-Ticket sichern müssen.

Joel Embiid führte die Philadelphia 76ers zu einem 133:120 (66:54) gegen die Indiana Pacers. Der Superstar erzielte 41 Punkte, 20 Rebounds und zeigte sich mit 14 getroffenen Würfen bei 17 Versuchen treffsicher aus dem Feld. Zum ersten Mal in dieser NBA-Saison übertraf ein Spieler die Marke von 40 Zählern und 20 Rebounds in einer Partie. Mit derzeit 30,6 Punkten pro Spiel wird Embiid sehr wahrscheinlich die reguläre Saison als Topscorer beenden.

Eishockey: Sturm gewinnt deutsches NHL-Duell mit Draisaitl

Nico Sturm hat das Duell der deutschen Eishockey-Profis in der NHL gewonnen. Gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gewannen Sturm und die Colorado Avalanche nach Penaltyschießen mit 2:1 und bauten damit ihre Serie auf sechs Siege in Folge aus. Draisaitl selbst vergab seinen Versuch im Shootout.

Colorado verteidigte mit dem Sieg die Tabellenspitze in der Western Conference und bleibt das momentan beste Team der NHL, die Mannschaft aus Denver ist bereits sicher für die Play-offs qualifiziert. Die Oilers hatten zuvor sechs Siege in Serie eingefahren und bleiben trotz dieser Niederlage als Zweiter der Pacific Division auf Kurs für die Endrunde.

Am Tabellenende in dieser Division steht hingegen Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken. Gegen die Calgary Flames musste der deutsche Torhüter eine 1:4 Niederlage einstecken.

