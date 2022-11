US-Sport kompakt : Stützle und Ottawa beenden Negativserie

Tim Stützle von den Ottawa Senators. Foto: dpa/Sean Kilpatrick

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Stützle mit fünftem Saisontor bei Sieg von Ottawa

Der deutsche Eishockeyprofi Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators den fünften Saisonsieg in der nordamerikanischen Liga NHL geschafft. Der Tabellenletzte der Atlantic Division gewann am Samstag 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) bei den Philadelphia Flyers und revanchierte sich für das 1:2 vor wenigen Tagen.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Stützle half fleißig, Ottawa auf die Siegerstraße zu bringen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels sammelte der 20 Jahre alte Angreifer beim Treffer zum 2:1 seinen achten Assist der Saison, kurz vor Schluss legte er auch sein fünftes Saisontor nach und setzte den Schlusspunkt.

Die Senators liegen nach ihrem schwachen Saisonstart mit fünf Siegen aus 14 Spielen auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

Basketball: Doncic mit 42 Punkten in NBA bei Mavericks-Sieg gegen Trail Blazers

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Luka Doncic hat zum zehnten Mal in zwölf NBA-Spielen dieser Saison mindestens 30 Punkte erzielt und mit den Dallas Mavericks das Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers gewonnen. Beim 117:112 kam der Slowene auf ein Triple Double aus 42 Punkten, 13 Rebounds und 10 Vorlagen. Die entscheidenden Punkte der engen Partie erzielte aber Spencer Dinwiddie mit drei verwandelten Dreiern in den letzten zweieinhalb Minuten. Dinwiddie kam insgesamt auf 20 Punkte. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber verbuchte in seinen etwas mehr als 23 Minuten auf dem Feld vier Punkte, zwei Rebounds und eine Vorlage.

Partien mit mindestens 40 Punkten hatten am Samstag neben Doncic auch Jayson Tatum und Joel Embiid. Tatum ermöglichte mit seinen 43 Zählern den sechsten Sieg in Serie für die Boston Celtics. Der Final-Teilnehmer der vergangenen Saison gewann 117:108 gegen die Detroit Pistons. Embiid gewann mit den Philadelphia 76ers 121:109 gegen die Atlanta Hawks und verbuchte dabei 42 Punkte.

Eishockey: Draisaitl mit Assist bei Oilers-Sieg

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit einer Torvorlage zum neunten Saisonsieg der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL beigetragen. Der gebürtige Kölner bereitete beim 4:2-Erfolg bei den Florida Panthers mit seinem bereits 28. Scorerpunkt im 16. Spiel das zwischenzeitliche 3:1 durch Warren Foegele vor.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Youngster Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators eine sieben Spiele andauernde Negativserie beendet. Der 20-Jährige war mit seinem fünften Saisontor und Assist Nummer acht maßgeblich am 4:1-Erfolg bei den Philadelphia Flyers beteiligt.

Moritz Seider, in der abgelaufenen als bester Rookie der Liga ausgezeichnet, verlor mit den Detroit Red Wings zum dritten Mal in Folge. Beim 3:4 bei den Los Angeles Kings blieb der Verteidiger ohne direkte Torbeteiligung.

John-Jason Peterka kassierte mit seinen Buffalo Sabres ein 1:3 gegen die Boston Bruins.

(RP/SID/dpa)