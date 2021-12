US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Franz Wagner (r) wirft über Isaiah Hartenstein von den Los Angeles Clippers,. Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Starker Franz Wagner reicht Orlando nicht.

Basketball: 20 Punkte von Franz Wagner reichen nicht

Gute Leistungen der Wagner-Brüder haben den Orlando Magic nicht zu einem Ende ihrer Niederlagen-Serie in der NBA gereicht. Trotz 20 Punkten von Franz Wagner und sieben Zählern seines älteren Bruders Moritz verloren die Magic am Samstag 104:106 bei den Los Angeles Clippers. Es war bereits die vierte Pleite in Serie für die junge Basketball-Mannschaft aus Florida, die in dieser Saison nach 27 Partien erst fünf NBA-Spiele gewonnen hat.

15 Sekunden vor Ende drittes Viertels gerieten Nationalspieler Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein in einer Situation aneinander, als beide erst um einen Rebound stritten und Wagner dann vom Arm seines Landsmanns im Gesicht getroffen wurde. Hartenstein kassierte ein technisches Foul für die Szene. Er beendete die Partie mit sechs Punkten und verbuchte mit den Clippers, die weiter ohne ihre verletzten Stars Kawhi Leonard und Paul George spielen, den dritten Sieg in Serie. Den entscheidenden Korb traf Reggie Jackson 2,2 Sekunden vor Schluss.

Eishockey: Fünfte Niederlage in Folge für Draisaitl und Oilers

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre Negativserie in der NHL fortgesetzt. Die Oilers kassierten beim 1:3 gegen die Carolina Hurricanes die fünfte Niederlage in Folge. Draisaitl, der nicht am Tor beteiligt war, bleibt mit 45 Punkten (23 Tore, 22 Assists) zusammen mit seinem Teamkollegen Connor McDavid NHL-Topscorer.

Ebenfalls bescheiden lief der Abend für Draisaitls Nationalmannschaftskollegen Philipp Grubauer. Der Torhüter unterlag mit Seattle Kraken 4:5 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets. Dadurch bleibt die neue Franchise Schlusslicht der Pacific Division.

Auch Nico Sturm hatte mit Minnesota Wild nichts zu feiern. Minnesota verlor bei den Los Angeles Kings mit Assistenztrainer Marco Sturm mit 1:2.

Eishockey: Stützle düpiert mit Ottawa Meister Tampa Bay

Sturmjuwel Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators für eine Überraschung gesorgt und die Siegesserie von Meister Tampa Bay Lightning gestoppt. Das Team aus Kanadas Hauptstadt setzte sich im heimischen Canadian Tire Centre 4:0 gegen den Favoriten aus Florida durch.

Der 19 Jahre alte Stützle steuerte seinen zehnten Assist in der laufenden Saison bei und steht nun bei 13 Scorerpunkten. Josh Norris (13.) brachte die Senators in Führung, ehe Brady Tkachuk (24./26.) zweimal in Überzahl traf und schließlich seinen Hattrick perfekt machte (57.).

Die ganz schwach in die Saison gestarteten Senators setzten mit dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen ihre Aufholjagd fort, gehören mit 17 Punkten aus 25 Spielen aber weiter zu den schlechtesten Teams der Liga. Für Tampa Bay, bis Samstag drittbeste Mannschaft der Eastern Conference, war es die erste Pleite nach fünf Siegen in Folge.

