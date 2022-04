US-Sport kompakt : Spektakulärer Auftaktsieg für Theis und die Boston Celtics

Daniel Theis setzt sich mit den Celtics gegen die Nets durch. Foto: AP/Steven Senne

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Celtics schlagen Nets in letzter Sekunde

Die Boston Celtics und Nationalspieler Daniel Theis haben ihren Auftakt in die NBA-Playoffs gegen die Brooklyn Nets in letzter Sekunde gewonnen. Jayson Tatum erzielte am Sonntagabend (Ortszeit) den entscheidenden Korb in einer packenden Partie mit der Schlusssirene zum 115:114 (61:61). „Ich denke, das ist eine Art Mikrokosmos für unsere Saison“, sagte Trainer Ime Udoka zu dem finalen Spielzug, bei dem alle fünf Celtics-Profis auf dem Court beteiligt waren, „dass die Jungs den Ball uneigennützig bewegen“.

Die starke Teamleistung drückte sich auch in Zahlen aus. Tatum erzielte 31 Punkte, Jaylen Brown kam auf 23 Zähler und Al Horford sowie Marcus Smart auf je 20. Theis startete als Center und steuerte vier Punkte und sechs Rebounds zum Auftakt-Sieg der Celtics bei.

Bei Brooklyn stach dagegen Kyrie Irving mit 39 Punkten heraus. Der frühere Celtics-Profi legte sich in der hitzigen Partie mehrfach mit den Fans in Boston an und zeigte ihnen auch den Mittelfinger. Der zweite Nets-Star, Kevin Durant, hatte trotz 23 Punkten einen schwachen Abend, traf nur neun von 24 Würfen und leistete sich sechs Ballverluste.

Basketball: MVP-Kandidaten stehen fest

Vorjahressieger Nikola Jokic (Denver Nuggets), Liga-Topscorer Joel Embiid (Philadelphia 76ers) und der zweimalige Gewinner Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) sind die drei Finalisten im Rennen um die Auszeichnung als wertvollster Spieler der regulären NBA-Saison. Das teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

Das sogenannte MVP-Rennen gilt in diesem Jahr als völlig offen, lange Zeit galten bis zu zehn Spieler als aussichtsreiche Kandidaten, darunter auch Luka Doncic von den Dallas Mavericks oder Devin Booker vom besten Vorrundenteam Phoenix Suns.

Eishockey: Play-off-Rennen im Osten entschieden

Durch einen Sieg der Toronto Maple Leafs gegen die New York Islanders stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bereits frühzeitig alle acht Playoff-Teilnehmer der Eastern Conference fest. Die Maple Leafs gewannen am Sonntagabend (Ortszeit) auch ohne den angeschlagenen Toptorjäger der Liga, Auston Matthews, mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Islanders, die nun als Neunter im Osten trotz sieben noch ausstehender Spiele keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Von der Niederlage profitierten vor allem die Washington Capitals, die sich das achte Playoff-Ticket sicherten.

Toronto spielt derweil die beste NHL-Saison der Franchise-Geschichte. Erstmals gewannen die Maple Leafs 50 Saisonspiele. Mit 106 Punkten liegen die Kanadier auf Rang zwei im Osten hinter den Florida Panthers, die beim 6:1 bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider ihren zehnten Sieg in Serie einfuhren.

Spannend ist derweil noch das Playoff-Rennen in der Western Conference. Die Minnesota Wild qualifizierten sich mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks als viertes Team. Auf Rang fünf liegen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl mit 94 Punkten, allerdings dicht gefolgt von vier Teams zwischen 91 und 87 Zählern.

Chicago, das keine Chance mehr auf die Play-off-Teilnahme hat, hatte den Nürnberger nach starken Leistungen im Farmteam Rockford IceHogs Anfang April erneut in den NHL-Kader berufen. Nun ist er das zweite Familienmitglied mit einem Punkt in der Eliteliga.

(RP/SID/dpa)