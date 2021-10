US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Touchdown für Greenbay! Foto: AP/Rick Scuteri

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist: Heute unter anderem ein Sieg der Greenbay Packers gegen die zuvor ungeschlagenen Arizona Cardinals.

American Football: Arizonas Serie reißt gegen Greenbay

Die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben den Arizona Cardinals die erste Saisonniederlage in der NFL zugefügt. Die Packers, bei denen auch der deutsche Receiver Equanimeous St. Brown zum Einsatz kam, siegten auswärts mit 24:21. Die Cardinals waren zuvor mit sieben Erfolgen in die Saison gestartet und als einziges Team der amerikanischen Football-Profiliga noch ungeschlagen gewesen. Beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von 7:1 Siegen.

Lange hatte es nach dem achten Saisonsieg der Cardinals ausgesehen. 15 Sekunden vor Schluss führte Arizonas Quarterback Kyler Murray sein Team bis an den Rand der Packers-Endzone, doch dann wurde sein Pass auf A.J. Green von Cornerback Rasul Douglas abgefangen. Douglas war erst Anfang des Monats aus der Trainingsgruppe der Cardinals gestrichen und von Green Bay unter Vertrag genommen worden.Der Deutsche St. Brown fing zwei Pässe von Rodgers mit einem Raumgewinn von insgesamt zwölf Yards.

Basketball: Kleber siegt weiter mit den Mavericks - Theis geht mit Houston unter

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic (25 Punkte) gewannen die Mavs mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs und landeten ihren dritten Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang mit 12 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double.

Eine empfindliche Schlappe musste dagegen Daniel Theis mit den Houston Rockets einstecken. Das 91:122 gegen die weiterhin unbesiegten Utah Jazz (4:0 Siege) war bereits die vierte Niederlage für die Rockets bei einem Sieg. Center Theis kam in 20 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte.

Die Chicago Bulls mussten nach ihrem Traumstart mit vier Siegen unterdessen ihre erste Niederlage einstecken. Die Aufholjagd mit einem starken Schlussviertel kam zu spät, der Altmeister verlor 103:104 gegen die New York Knicks. Ebenso erstmals verloren die Golden State Warriors beim 101:104 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies. Damit sind die Jazz das einzig verbliebene Team, das alle seine bisherigen Saisonspiele gewonnen hat.

Eishockey: 30 Paraden: Grubauer führt Seattle zum Sieg gegen Sturms Minnesota

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat die Seattle Kraken zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Mit 30 Paraden hatte der Goalie, der vor der Saison vom Titelanwärter Colorado Avalanche zum neuen "Expansion Team" nach Seattle gewechselt war, großen Anteil am 4:1-Erfolg gegen die Minnesota Wild mit Grubauers Landsmann Nico Sturm und bestätigte seine starke Form.

Während die Kraken ihren zweiten Sieg in Serie feierten, mussten Sturm und seine Wild ihre zweite Niederlage der laufenden Saison hinnehmen - es war allerdings auch die zweite Niederlage hintereinander. Der gebürtige Augsburger Sturm stand knapp 13 Minuten auf dem Eis, war an dem einzigen Treffer seines Teams aber nicht beteiligt.

