US-Sport kompakt : Siebter Sieg in Serie für deutschen NHL-Star

Nico Sturm. Foto: AFP/Dustin Bradford

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Hawks und Pelicans mit Chance auf die letzten Playoff-Tickets in NBA

Die Atlanta Hawks und die New Orleans Pelicans bekommen jeweils eine Chance auf die beiden letzten Playoff-Tickets in der NBA. Die Hawks holten im sogenannten Play-In ein 132:103 gegen die Charlotte Hornets und treffen nun am Freitag auf die Cleveland Cavaliers. Der Sieger dieser Partie bekommt das letzte Playoff-Ticket der Eastern Conference und trifft in der ersten Runde auf die Miami Heat.

Die Pelicans gewannen 113:103 gegen die San Antonio Spurs und müssen nun für das letzte Ticket der Western Conference gegen die Los Angeles Clippers um Isaiah Hartenstein antreten. Wer diese Begegnung gewinnt, bekommt es in der ersten Runde der Playoffs mit den Phoenix Suns zu tun.

Gegen die Hornets sorgten die Hawks mit einem starken 42:24 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Trae Young kam auf 24 Punkte für die Hawks, bester Werfer der Begegnung war LaMelo Ball mit 26 Zählern. Auch die Pelicans hatten ein gutes drittes Viertel, bauten ihren Vorsprung aber nahezu kontinuierlich aus und ließen die Spurs erst in den letzten Minuten wieder etwas zurück in die Partie kommen. Bester Werfer war CJ McCollum mit 32 Punkten für die Pelicans.

Eishockey: Siebter Sieg in Serie für Sturms Colorado

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt in der NHL in der Erfolgsspur. Der Augsburger gewann mit Colorado Avalanche mit 9:3 gegen die Los Angeles Kings und verteidigte mit dem siebten Sieg in Serie die Tabellenspitze in der Western Conference.

Sturm, der erst Mitte März von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten aus Colorado gewechselt war, schoss fünf Mal aufs Tor, blieb aber ohne eigenen Treffer. Sein Team fuhr Saisonerfolg Nummer 53 (in 73 Spielen) ein und ist damit momentan das beste Team der NHL. Die Mannschaft aus Denver ist bereits sicher für die Play-offs qualifiziert.

Football: Las Vegas Raiders verlängern Vertrag mit Quarterback Carr

Die Las Vegas Raiders und Quarterback Derek Carr haben sich auf einen neuen Multi-Millionen-Dollar-Vertrag geinigt. Die Raiders, bei denen seit kurzem auch der Stuttgarter Jakob Johnson unter Vertrag steht, bezahlen Carr für die drei Jahre nach Informationen von US-Medien 121,5 Millionen US-Dollar. Die Raiders machten zu den Vertragsdetails am Mittwoch keine Angaben.

Carr wurde 2014 von der damals noch in Oakland beheimateten Mannschaft gedraftet und ist seither Stammspieler für das Team, das in seine dritte Saison in Las Vegas geht. „Ich habe meinem Agenten gesagt: Ich bin entweder ein Raider oder ich spiele Golf“, sagte der 31-Jährige.

(RP/SID/dpa)