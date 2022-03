US-Sport kompakt : Shaquille O'Neal und Stephen Curry gewinnen Oscar

Stephen Curry. Foto: dpa/Jed Jacobsohn

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Oscar für Shaquille O'Neal und Stephen Curry

Der ehemalige Basketball-Superstar Shaquille O'Neal und der aktuelle Korbjäger Stephen Curry haben einen Oscar gewonnen. Beide sind Co-Produzenten des 22-minütigen Films "The Queen of Basketball", der in der Kategorie beste Kurz-Dokumentation ausgezeichnet wurde. Er handelt von Lusia Harris, die 1976 in Montreal den ersten Korb in der Geschichte der Olympischen Spiele erzielt hatte und 1977 als erste Frau von einem Team aus der NBA gedraftet wurde.

Den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann Will Smith für seine Rolle in "King Richard". Der Film handelt von Richard Williams, der seine beiden Töchter Serena und Venus zu Tennis-Weltstars formte. Bei der Verleihung sorgte Smith für einen Skandal, als er Moderator Chris Rock auf offener Bühne ohrfeigte. Rock hatte sich einen schlechten Scherz über die Ehefrau von Smith erlaubt.

Basketball: Theis und Celtics übernehmen Rang eins in Eastern Conference

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der Eastern Conference die Führung übernommen. Der Rekordmeister holte am Sonntag ein 134:112 gegen die Minnesota Timberwolves und profitierte zudem von der Niederlage der Philadelphia 76ers gegen die Phoenix Suns im Topspiel des Tages. Die Suns verlängerten ihre Siegesserie auf acht und sind weiter das unangefochten beste Team der Liga, die 76ers rutschten durch das 104:114 dagegen von Rang eins im Osten auf Platz vier. Auch die Miami Heat und Titelverteidiger Milwaukee Bucks steht nun vor den 76ers, denen auch die 37 Punkte von Joel Embiid nicht reichten.

Die Los Angeles Lakers, mit ebenfalls 17 Meisterschaften wie die Celtics Rekordhalter in der besten Basketball-Liga der Welt, kassierten unterdessen einen weiteren großen Rückschlag. Gegen die New Orleans Pelicans verlor das Team um LeBron James trotz 20 Punkte Vorsprung zur Pause noch mit 108:116 und rutschte in der Tabelle wieder auf den zehnten Platz hinter die Pelicans. Sollte im Kampf um die Playoff-Plätze der direkte Vergleich mit den Pelicans entscheiden, sind die Lakers auch da unterlegen. Ab Rang elf gibt es auch über die Qualifikation keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den Playoffs.

Die Dallas Mavericks kletterten durch ein 114:100 gegen die Utah Jazz auf Rang vier der Western Conference. Dritter sind die Golden State Warriors, die durch das 115:123 gegen die Washington Wizards fünf der vergangenen zehn Spiele verloren haben.

(RP/SID/dpa)